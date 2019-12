लंदन. ब्रिटेन जनरल चुनाव में 650 सीटों पर वोटिंग हुई थी और आज इस चुनाव के नतीजे आ गए हैं. इस चुनाव में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कंजरवेटिव पार्टी ने 363 सीटों पर जीत हासिल की है और विपक्ष की लेबर पार्टी 202 सीटें ही जीत पाई हैं. लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने चुनाव में मिली हार का मुख्य कारण ब्रेग्जिट को बताया है और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी में अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है.

बोरिस जॉनसन की पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है. मोदी ने ट्वीट करके लिखा पीएम बोरिस जॉनसन को प्रचंड बहुमत के साथ वापसी के लिए बहुत-बहुत बधाई. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और भारत-ब्रिटेन संबंधों के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं. वहीं कंजर्वेटिव पार्टी की जीत पर बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके कहा हमारे महान देश में सभी को धन्यवाद जिन्होंने मतदान किया, जो स्वेच्छा से उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए. हम दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र में रहते हैं.

14 सालों में पहली बार है जब सरकार ने एक कमांडिंग संसदीय बहुमत के साथ वापसी की है. कंजर्वेटिव पार्टी साल 1987 के बाद से किसी भी चुनाव की तुलना में अधिक सांसदों के साथ वापसी के लिए तैयार है. वहीं विपक्षी लेबर पार्टी का रिजल्ट अब तक का सबसे खराब दिखा है, बता दें कि लेबर पार्टी ने भारत सरकार के कश्मीर मुद्दे का विरोध किया था.

Prime Minister Narendra Modi tweets, "Many congratulations to PM Boris Johnson for his return with a thumping majority. I wish him the best and look forward to working together for closer India-UK ties". pic.twitter.com/XTZqCvCfIh — ANI (@ANI) December 13, 2019

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019

Many congratulations to PM @BorisJohnson for his return with a thumping majority. I wish him the best and look forward to working together for closer India-UK ties. pic.twitter.com/D95Z7XXRml — Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2019

एग्जिट पोल के अनुसार पहले ही बोरिस जॉनसन की पार्टी कंजरवेटिव पार्टी को 650 सीटों वाली संसद में 338 सीट मिल रहीं थीं. इसके साथ ही एग्जिट पोल में लेबर पार्टी को 191, स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) को 55, लिबरल डेमोक्रेट्स को 13 सीट मिलती दिखाई गईं थी. मतलब एग्जिट पोल की सीटों में कम-अधिक का अंतर दिखा है लेकिन जीत बोरिस जॉनसन की पार्टी कंजरवेटिव को ही मिली है.

