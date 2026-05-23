Home > विदेश > सलवार कमीज पहन दागी गोली, पहली बार दुनिया के सामने आई बलूच लिबरेशन आर्मी की महिला कंमाडर; पावर देख शहबाज शरीफ के छूटे पसीने

सलवार कमीज पहन दागी गोली, पहली बार दुनिया के सामने आई बलूच लिबरेशन आर्मी की महिला कंमाडर; पावर देख शहबाज शरीफ के छूटे पसीने

BLA Commander Shahbaz Baloch Video: वीडियो में शायनाज़ बलूच को BLA की पहली महिला फ्रीडम फाइटर कमांडर के तौर पर पेश किया गया है. अपने मैसेज में उन्होंने कहा कि बलूच महिलाएँ अब अपने घरों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं. उन्होंने बलूच लोगों से इस आंदोलन का समर्थन करने की भी अपील की.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: May 23, 2026 3:46:08 PM IST

पहली बार कैमरे पर आई BLA की महिला कमांडर
पहली बार कैमरे पर आई BLA की महिला कमांडर


BLA Commander Shahbaz Baloch Video: बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) को लेकर पहली बार एक अहम खबर सामने आई है. पहली बार संगठन की किसी महिला कमांडर ने मीडिया के ज़रिए कोई पब्लिक मैसेज जारी किया है. संगठन की मीडिया विंग हक़ल ने BLA कमांडर शायनाज़ बलूच का एक वीडियो जारी किया है. करीब 11 मिनट के इस वीडियो में शायनाज़ बलूच ने बलूच लोगों और इंटरनेशनल कम्युनिटी को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई एक नए दौर में पहुँच गई है, और महिलाओं की भूमिका तेज़ी से बढ़ रही है.

वीडियो में शायनाज़ बलूच को BLA की पहली महिला फ्रीडम फाइटर कमांडर के तौर पर पेश किया गया है. अपने मैसेज में उन्होंने कहा कि बलूच महिलाएँ अब अपने घरों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं. उन्होंने बलूच लोगों से इस आंदोलन का समर्थन करने की भी अपील की.

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यह वीडियो क्यों अहम है?

इस वीडियो को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक BLA में ज़्यादातर पुरुष लीडर और फाइटर ही शामिल रहे हैं. पहली बार किसी महिला कमांडर का खुलकर सामने आना संगठन की स्ट्रैटेजी में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. वीडियो में कुछ मिलिट्री जैसे सीन भी दिखाए गए हैं, जिसमें अमेरिकी हथियार और ड्रोन ऑपरेशन शामिल हैं. इससे पता चलता है कि संगठन अब टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है.

पाकिस्तानी सरकार पर BLA के आरोप

BLA लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियारों से लड़ाई लड़ रहा है. संगठन का आरोप है कि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहां के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. पाकिस्तानी सरकार BLA को एक टेररिस्ट संगठन मानती है और उसके खिलाफ लगातार मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है. पाकिस्तान का दावा है कि BLA देश में हिंसा और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है.

शायनाज़ बलूच के वीडियो ने बलूचिस्तान मूवमेंट को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. कई लोग इसे संगठन के प्रोपेगैंडा कैंपेन और नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि सपोर्टर इसे बलूच महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी का सिंबल बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की ‘हत्या’ की साजिश का खुलासा! क्या अब ईरान पर होगा अमेरिका का बड़ा हमला

Tags: BLA commander
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