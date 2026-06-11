Epstein Files: बिल गेट्स को क्यों ब्लैकमेल कर रहा था एपस्टीन? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने खुद अपने काले कर्मों का किया खुलासा

Epstein Files: माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स US कांग्रेस की एक कमेटी के सामने पेश हुए. गेट्स ने कहा कि जब वह जेफरी एपस्टीन के कॉन्टैक्ट में थे, तो उन्हें उसके क्राइम के बारे में पता नहीं था. गेट्स ने कहा कि वह एपस्टीन से अपने समाज सेवा के कामों और सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए मिले थे. गेट्स ने कहा कि उन्होंने एपस्टीन को कभी कोई क्राइम करते नहीं देखा. हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि एपस्टीन उन्हें उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में ब्लैकमेल कर रहा था.

गेट्स के मुताबिक, एपस्टीन चाहता था कि वह उससे फिर से जुड़ें और उसके साथ काम करना जारी रखें. उन्होंने कहा कि एपस्टीन के साथ उनके पर्सनल रिश्ते का उनके काम से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन इससे उनके परिवार को काफी परेशानी हुई. गेट्स ने कहा कि एपस्टीन ने उनके बारे में झूठी कहानियां भी फैलाईं और उनका इस्तेमाल उन पर दबाव बनाने के लिए किया.

गवाही देने के लिए बुलाया गया था

यह बयान ऐसे समय में आया है जब US जस्टिस डिपार्टमेंट एपस्टीन केस की जांच कर रहा है. गेट्स ने हाउस ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म कमेटी के सामने बंद दरवाजों के पीछे गवाही दी. कमेटी एपस्टीन और उनकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल से जुड़े मामलों में सरकारी लापरवाही की जांच कर रही है. कमेटी के चेयरमैन जेम्स कॉमर ने मार्च में गेट्स को खुद गवाही देने के लिए बुलाया. गेट्स ने तैयारी के लिए जेक ग्रीनबर्ग की मदद ली, जो पहले कमेटी के चीफ इन्वेस्टिगेटर थे.

2019 में मौत

एपस्टीन ने 2008 में फ्लोरिडा में प्रॉस्टिट्यूशन के एक गंभीर आरोप में अपना जुर्म कबूल किया और 13 महीने जेल में बिताए. इसके बाद 2019 में उन पर नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया गया. उन्होंने आरोपों से इनकार किया लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही जेल में उनकी मौत हो गई. अधिकारियों ने उनकी मौत को सुसाइड बताया.

कई बार मिले गेट्स और एपस्टीन

इस साल US जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स से पता चला कि 2008 में जेल से रिहा होने के बाद गेट्स और एपस्टीन कई बार मिले थे. दोनों ने गेट्स के समाज सेवा के प्लान को आगे बढ़ाने पर चर्चा की. डॉक्यूमेंट्स में गेट्स की कई महिलाओं के साथ तस्वीरें भी थीं, हालांकि उनके चेहरे धुंधले थे. गेट्स ने पहले कहा था कि एपस्टीन से मिलना एक गलती थी और उनकी बातचीत सिर्फ चैरिटी के काम तक ही सीमित थी. गेट्स फाउंडेशन भी जांच कर रहा है

गेट्स फाउंडेशन के एक प्रवक्ता के मुताबिक, गेट्स ने फरवरी में कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग में अपने फैसलों की ज़िम्मेदारी ली थी. फाउंडेशन ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वह एपस्टीन के साथ अपने पिछले रिश्तों की एक इंडिपेंडेंट जांच करेगा. जनवरी में जारी ईमेल रिकॉर्ड से एपस्टीन और फाउंडेशन के कुछ कर्मचारियों के बीच संपर्क का भी पता चला.

जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी लाखों डॉक्यूमेंट्स से यह भी पता चला कि एपस्टीन के पॉलिटिक्स, बिज़नेस, फाइनेंस और एकेडेमिया की कई जानी-मानी हस्तियों से कनेक्शन थे. इनमें US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, जो 1990 और 2000 के दशक में सोशल इवेंट्स में एपस्टीन के साथ दिखाई दिए थे.