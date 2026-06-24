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मेरे 3 अफेयर… बंद कमरे की सुनवाई का ट्रासक्रिप्ट जारी; 70 की उम्र में बिल गेट्स ने एपस्टीन कनेक्शन और अफेयर्स पर क्या कहा?

Bill Gates Extramarital Affairs: बिल गेट्स ने इस महीने की शुरुआत में हाउस ओवरसाइट कमेटी के साथ एक बंद कमरे में हुए इंटरव्यू में कई अफेयर्स होने की बात मानी थी. इस दौरान उन्होंने जेफरी एपस्टीन के साथ अपने कनेक्शन पर भी खुल कर बात की.

By: Shristi S | Published: June 24, 2026 4:57:12 PM IST

बिल गेट्स ने एपस्टीन कनेक्शन और अफेयर्स पर क्या कहा?
बिल गेट्स ने एपस्टीन कनेक्शन और अफेयर्स पर क्या कहा?


Bill Gates Relationship Controversy: बिल गेट्स ने इस महीने की शुरुआत में हाउस ओवरसाइट कमेटी के साथ एक बंद कमरे में हुए इंटरव्यू में कई अफेयर्स होने की बात मानी थी. मंगलवार को ट्रांसक्रिप्ट जारी की गई, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर ने यह भी कहा कि वह जेफरी एपस्टीन के पीड़ितों के आस-पास रहे होंगे. 70 साल के बिल गेट्स ने कहा कि जेफर के साथ उनका रिश्ता तीन साल तक चला और पूरी तरह प्रोफेशनल था.

पहली बार, उन महिलाओं के नाम भी जारी किए गए जिनके साथ बिल गेट्स के अफेयर थे. उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से डॉक्टरेट की डिग्री वाली मेडिकल एंटरप्रेन्योर एलिस जैकब्स नेसेलरोड्ट और रूसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट करीमा निगमातुलिना के साथ रिश्ते की बात मानी. कुल मिलाकर, उन्होंने कहा कि उनके तीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे.

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बिल गेट्स ने अपने अफेयर पर खुलकर बात की

बिल गेट्स ने कहा कि उन्होंने 2013 से पहले निगमातुलिना और रूसी ब्रिज प्लेयर मिला एंटोनोवा के साथ अफेयर के बारे में मेलिंडा को बताया था. उन्होंने जैकब्स के साथ एक अफेयर की बात भी मानी, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि कब. उन्होंने कहा कि जैकब्स के साथ अफेयर 2010 से पहले हुआ था. गेट्स ने कहा कि यह खबर मेलिंडा के लिए बहुत परेशान करने वाली थी, लेकिन उन्होंने तलाक लेने के बारे में बात नहीं की.

रूसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ अपनी मीटिंग के बारे में बात करते हुए, गेट्स ने कहा कि वे डिज़ीज़ मॉडलिंग और न्यूक्लियर फिशन वर्क पर उनके काम के जरिए मिले थे, उस दौरान वह टेरापावर नाम की एक कंपनी के लिए काम कर रही थीं, जिसमें गेट्स एक इन्वेस्टर थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने लंदन में निगमातुलिना के साथ शारीरिक संबंध बनाएं और इसका ज़िक्र एपस्टीन फाइल्स में है.

गेट्स को पता नहीं था कि जैकब्स एपस्टीन को जानती थीं

कमेटी के सदस्यों ने गेट्स को बताया कि डॉ. जैकब्स अक्टूबर 2009 में एपस्टीन के संपर्क में आई थीं. फिर उन्होंने एपस्टीन को डॉ. बोरिस निकोलिक से मिलवाया, जो उनके सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में से एक थे, जो बाद में गेट्स के करीबी दोस्त बन गए और एपस्टीन और गेट्स के बीच मुख्य कड़ी थे. 

उनसे एक ईमेल के बारे में पूछा गया जिसमें जैकब्स ने निकोलिक को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा था. गेट्स ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वह एपस्टीन को जानती थीं. उन्होंने कहा कि उन्होंने एपस्टीन से तीनों महिलाओं के बारे में कभी बात नहीं की, और उसे शायद निकोलिक से उनके बारे में पता चला।

गेट्स को एपस्टीन से उनके भरोसेमंद निकोलिक ने मिलवाया 

सुनवाई में, गेट्स से यह भी पूछा गया कि क्या उन्हें कभी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी हुई है. उन्होंने कहा कि मुझे कभी कोई STD नहीं हुआ. इस साल जनवरी में रिलीज हुई एपस्टीन फाइल्स से पता चला कि गेट्स ने अपनी पत्नी मेलिंडा को STD के लिए चुपके से एंटीबायोटिक्स देने की कोशिश की थी. 

गेट्स को एपस्टीन से 2011 में निकोलिक ने मिलवाया था और कहा था कि शायद उन्होंने ही उन्हें अपने दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बताया था. गेट्स ने कहा कि मुझे लगता है कि जब एपस्टीन खुद को ईमेल लिख रहे थे, तो उन्होंने हर संभावित नेगेटिव बात, और कुछ जो पूरी तरह से झूठी थीं, उन्हें खुद को भेजे गए ड्राफ्ट ईमेल में डाल दिया. सुनवाई मुख्य रूप से यह जानने के लिए थी कि क्या गेट्स का दोषी एपस्टीन से कोई और रिश्ता था.

Tags: Bill GatesEpstein Filesextramarital affairs news
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