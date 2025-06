‘हम सभी 6 नदियों पर कब्ज़ा कर लेंगे…’,बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर दी गीदड़ भभकी, वायरल हो रहा है वीडियो

Pakistan:भारत ने पाकिस्तान को सूखा छोड़ने और सिंधु जल संधि को कभी बहाल न करने की कसम खाई है, लेकिन पाकिस्तान की जल आपूर्ति को रोकने के उसके फैसले ने इस्लामाबाद में युद्ध की चर्चा को जन्म दे दिया है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेतावनी दी है कि अगर संधि को बहाल नहीं किया गया तो पाकिस्तान “सभी छह नदियों पर कब्ज़ा कर सकता है”।बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत द्वारा सिंधु नदी का जल रोक देना एक और युद्ध का आह्वान है।

अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक घातक आतंकवादी हमले के बाद यह पूरा मामला शुरु हुआ। जिसमें 26 नागरिक मारे गए। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को दोषी ठहराते हुए 1960 की सिंधु जल संधि में अपनी भागीदारी को अचानक निलंबित कर दिया। जो एक ऐतिहासिक जल-साझाकरण समझौता था जो दोनों देशों के बीच दशकों की शत्रुता से बच गया था।

“India has only two options : agree to the Indus Water Treaty, or Pakistan will wage WAR and SEIZE ALL THE 6 RIVERS” : Bilawal Bhutto

Gala sukh gaya,…Nadiya’n sukh gayi… Sirf pasina aur, aankhe beh rhi hai 😂 pic.twitter.com/2kNkkttdKT

