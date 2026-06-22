Home > विदेश > मुस्लिम रहते हैं, नमाज भी होती है… फिर क्यों नहीं बनी कोई मस्जिद? जानिए भारत के इस पड़ोसी देश की अनोखी कहानी

मुस्लिम रहते हैं, नमाज भी होती है… फिर क्यों नहीं बनी कोई मस्जिद? जानिए भारत के इस पड़ोसी देश की अनोखी कहानी

Mosque Free Country: मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मस्जिदें धार्मिक की एक महत्वपूर्ण जगह होतीं हैं,लेकिन भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम लोग तो हैं लेकिन एक भी मस्जिद नहीं है,आइए जानते हैं दुनिया के इस अनोखे देश के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 22, 2026 7:01:25 PM IST

इस देश में नहीं है एक भी मस्जिद
इस देश में नहीं है एक भी मस्जिद


Mosque Free Country: दुनिया के अधिकांश देशों में मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिदें धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र होती हैं. लेकिन भारत के पड़ोसी देश भूटान की एक अनोखी सच्चाई लोगों को हैरान कर सकती है. यहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, बावजूद इसके पूरे देश में एक भी आधिकारिक मस्जिद नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यहां रहने वाले मुस्लिम नमाज कहां अदा करते हैं?

 भूटान में क्यों नहीं है एक भी मस्जिद?

हिमालय की गोद में बसा भूटान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और ‘ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस’ की अवधारणा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां की अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है. इसके अलावा हिंदू, ईसाई, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोग भी देश में निवास करते हैं.जानकारी के अनुसार भूटान में मुस्लिम आबादी बेहद कम है. इसी कारण यहां अब तक किसी बड़ी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है. हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है.

 फिर मुस्लिम कहां पढ़ते हैं नमाज?

भूटान की राजधानी थिम्फू के निकट सेमटोखा क्षेत्र में एक विशेष प्रार्थना परिसर बनाया गया है. यहां विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए अलग-अलग प्रार्थना कक्ष उपलब्ध हैं.मुस्लिम समुदाय के लोग इसी परिसर में निर्धारित प्रार्थना कक्ष में नमाज अदा करते हैं. वहीं हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लिए भी अलग-अलग पूजा एवं प्रार्थना की व्यवस्था की गई है.

 धार्मिक सौहार्द की मिसाल है भूटान

भूटान धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है. देश में सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है और लोगों को अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है.हालांकि मस्जिद निर्माण को लेकर अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी प्रमुख वजह मुस्लिम आबादी का सीमित होना माना जाता है.

 क्या भूटान दुनिया का पहला ‘मस्जिद-मुक्त’ देश है?

सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि भूटान दुनिया का पहला ‘मस्जिद-मुक्त’ देश है. हालांकि यह दावा पूरी तरह सटीक नहीं माना जाता, क्योंकि दुनिया के कुछ अन्य छोटे देशों में भी मस्जिदों की संख्या बेहद कम या नहीं के बराबर है.फिर भी भूटान की खास बात यह है कि यहां मस्जिद न होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने और धार्मिक गतिविधियां संचालित करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है.

Tags: Bhutan FactsBhutan MuslimsBhutan ReligionMosque Free Country
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026

कौन-सी दाल, किस काम के लिए बेहतर है?

June 22, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 22, 2026
मुस्लिम रहते हैं, नमाज भी होती है… फिर क्यों नहीं बनी कोई मस्जिद? जानिए भारत के इस पड़ोसी देश की अनोखी कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मुस्लिम रहते हैं, नमाज भी होती है… फिर क्यों नहीं बनी कोई मस्जिद? जानिए भारत के इस पड़ोसी देश की अनोखी कहानी
मुस्लिम रहते हैं, नमाज भी होती है… फिर क्यों नहीं बनी कोई मस्जिद? जानिए भारत के इस पड़ोसी देश की अनोखी कहानी
मुस्लिम रहते हैं, नमाज भी होती है… फिर क्यों नहीं बनी कोई मस्जिद? जानिए भारत के इस पड़ोसी देश की अनोखी कहानी
मुस्लिम रहते हैं, नमाज भी होती है… फिर क्यों नहीं बनी कोई मस्जिद? जानिए भारत के इस पड़ोसी देश की अनोखी कहानी