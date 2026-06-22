मुस्लिम रहते हैं, नमाज भी होती है… फिर क्यों नहीं बनी कोई मस्जिद? जानिए भारत के इस पड़ोसी देश की अनोखी कहानी

Mosque Free Country: दुनिया के अधिकांश देशों में मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिदें धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र होती हैं. लेकिन भारत के पड़ोसी देश भूटान की एक अनोखी सच्चाई लोगों को हैरान कर सकती है. यहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, बावजूद इसके पूरे देश में एक भी आधिकारिक मस्जिद नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यहां रहने वाले मुस्लिम नमाज कहां अदा करते हैं?

भूटान में क्यों नहीं है एक भी मस्जिद?

हिमालय की गोद में बसा भूटान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और ‘ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस’ की अवधारणा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां की अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है. इसके अलावा हिंदू, ईसाई, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोग भी देश में निवास करते हैं.जानकारी के अनुसार भूटान में मुस्लिम आबादी बेहद कम है. इसी कारण यहां अब तक किसी बड़ी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है. हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है.

फिर मुस्लिम कहां पढ़ते हैं नमाज?

भूटान की राजधानी थिम्फू के निकट सेमटोखा क्षेत्र में एक विशेष प्रार्थना परिसर बनाया गया है. यहां विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए अलग-अलग प्रार्थना कक्ष उपलब्ध हैं.मुस्लिम समुदाय के लोग इसी परिसर में निर्धारित प्रार्थना कक्ष में नमाज अदा करते हैं. वहीं हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लिए भी अलग-अलग पूजा एवं प्रार्थना की व्यवस्था की गई है.

धार्मिक सौहार्द की मिसाल है भूटान

भूटान धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है. देश में सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है और लोगों को अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है.हालांकि मस्जिद निर्माण को लेकर अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी प्रमुख वजह मुस्लिम आबादी का सीमित होना माना जाता है.

क्या भूटान दुनिया का पहला ‘मस्जिद-मुक्त’ देश है?