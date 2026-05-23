Brahmos Missile Deal: चीन के पड़ोस में भारत की मिसाइल एंट्री, ये देश करेगा भारत के साथ ब्रह्मोस डील!

Brahmos Missile Deal: भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos Missile) अब चीन के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन सकती है. वियतनाम (Vietnam) भारत से ब्रह्मोस खरीदने के बेहद करीब पहुंच गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और सिर्फ कीमत जैसे कुछ मुद्दों पर चर्चा बाकी है. अगर यह समझौता होता है तो चीन के पड़ोस में भारत की एक और ताकतवर मिसाइल तैनात हो जाएगी.

साउथ चाइना सी विवाद बना बड़ा कारण

चीन और वियतनाम के बीच लंबे समय से साउथ चाइना सी (South China Sea) को लेकर तनाव बना हुआ है. चीन लगातार इस समुद्री क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वियतनाम भी इस इलाके पर दावा करता है. ऐसे माहौल में ब्रह्मोस डील को सिर्फ हथियार खरीद नहीं, बल्कि चीन को दिया गया रणनीतिक संदेश माना जा रहा है. विशेषज्ञ इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती सैन्य कूटनीति का हिस्सा मान रहे हैं.

ASEAN में बढ़ रही भारत की रक्षा मौजूदगी

भारत पहले ही फ़िलिपींस और इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस समझौते कर चुका है. 2022 में फिलीपींस ने 375 मिलियन डॉलर की डील की थी और 2024 में मिसाइल की पहली खेप भी पहुंच गई. इंडोनेशिया ने भी 2026 में समझौता फाइनल किया. अब वियतनाम के जुड़ने से ASEAN क्षेत्र में भारत की रक्षा उपस्थिति और मजबूत हो सकती है.

क्यों खतरनाक मानी जाती है ब्रह्मोस?

ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है. यह मैक 2.5 से 2.8 की रफ्तार यानी लगभग 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमला कर सकती है. इसकी खासियत यह है कि इसे जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी सभी प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है. यह 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है और भारी वारहेड ले जाने में सक्षम है. इसकी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है.

भारत को क्या होगा फायदा?

अगर यह डील पूरी होती है तो भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट क्षमता को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण वियतनाम जैसे देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहते हैं. ऐसे में ब्रह्मोस भारत के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि एक मजबूत कूटनीतिक हथियार भी बनती जा रही है.

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