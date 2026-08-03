भाई की गर्लफ्रेंड की कब्र के पास पहुंचते ही बहनों की निकल पड़ी चीख, सामने था खौफनाक मंजर

ढाई साल पहले 7 अक्टूबर, 2023 को नरसंहार में आतंकी संगठन हमास (hamas) के हाथों मारी गई युवती के बॉयफ्रेंड ने अब बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है. शनिवार (01 अगस्त, 2026) को बॉयफ्रेंड ने युवती की कब्र के पास खुद को गोली मारकर जान दे दी. यह चौंकाने वाली और दुखद घटना पिछले शनिवार को हुई, जब 30 वर्षीय बार अशरफ ने लिरोन बरदा की कब्र के पास खुद को गोली मार ली. नोवा म्यूज़िक फेस्टिवल में शामिल होने के दौरान गर्लफ्रेंड लिरोन बरदा की हत्या कर दी गई थी.

अशरफ वेस्ट बैंक के एल्काना कब्रिस्तान में अपनी बहन को छाती पर गोली लगी हालत में मिला. इमरजेंसी सर्विस के तुरंत पहुंचने के बावजूद, उसे मृत घोषित कर दिया गया. इज़राइली आउटलेट वाला से बात करते हुए उसकी बहन लेही ने उस दिल दहला देने वाले पल का ज़िक्र किया जब उसे अपने भाई का शव मिला. उसने बताया कि हम मेरे दूसरे भाई की शादी में थे. इस दौरान उसे शायद अकेलापन महसूस होने लगा और शादी समारोह छोड़कर वह चला गया. मुझे लगा कि वह अकेला रहने और सोचने गया है, जैसा वह अक्सर करता था.

एक-दो घंटे बीतने पर मेरी बड़ी बहन ने कहा कि चलो उसे ढूंढते हैं. पहले उन जगहों पर जहां उसके होने की सबसे ज़्यादा संभावना थी, और फिर हमने सोचा कि उसने लिरोन बरदा की कब्र पर देखते हैं, क्योंकि उसे वहां बातें करना और उसके साथ रहना पसंद था. अचानक उन्होंने उसे लिरोन की कब्र के पास पड़ा देखा. मैंने उससे कहा कि उठो, तुम फिर क्या कर रहे हो? फिर मुझे एहसास हुआ कि वह खून से लथपथ था. मेरा पैर उसके पास पड़ी बंदूक पर पड़ा तो मैं चीख पड़ी. मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी. मुझे पता था कि सब खत्म हो गया है.

अशरफ ने छाती पर मारी थी गोली

उसने उसी जगह दम तोड़ा जहां वह सबसे ज़्यादा रहना चाहता था, उस महिला के साथ जिसके साथ वह सबसे ज़्यादा रहना चाहता था. वेस्ट बैंक के एल्काना कब्रिस्तान में अशरफ़ की बहन को उसकी छाती पर गोली लगी हुई लाश मिली.

यहां पर बता दें कि लिरोन बरदा बारडा नोवा फ़ेस्टिवल में बार मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी. अशरफ और उसकी गर्लफ्रेंड बारडा, जिनकी लगभग तीन साल पहले नोवा म्यूज़िक फ़ेस्टिवल में हत्या कर दी गई थी. बारडा नोवा फ़ेस्टिवल में बार मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी. हालाँकं उसके दोस्तों और परिवार ने उससे आतंकी हमले के दौरान भागने की गुज़ारिश की थी, लेकिन वह घायलों की मदद करने के लिए वहीं रुकी रही.

रविवार को हुआ अशरफ का अंतिम संस्कार

वहीं, अशरफ का अंतिम संस्कार रविवार को हुआ और उसे नए नहल रब्बा कब्रिस्तान में दफनाया गया. अप्रैल 2024 में खबर आई थी कि नरसंहार के बाद के छह महीनों में नोवा हमले से बचे 50 लोगों ने अपनी जान दे दी थी. इसके बाद भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसे रोई शालेव का मामला, जिसने पिछले साल अक्टूबर में खुद को आग लगा ली थी. शालेव अपनी प्रेमिका की हत्या देखने के दो साल बाद, नेतान्या के पास एक हाईवे एग्जिट पर जलती हुई गाड़ी में मृत पाया गया था.