यह देश भारतीयों को दे रहा PR का मौका, 5 साल रहने पर पाएं अनलिमिटेड राइट्स

Belgium giving PR opportunities to Indians: यूरोप के दिल में बसा एक ऐसा खुबसूरत शहर बेल्जियम जहां जाना हर एक भारतीय का सपना है. यह छोटा, विकसित देश Permanent Residency (PR) प्रोग्राम के ज़रिए भारतीय नागरिकों को लंबी अवधि तक रहने और काम करने का सुनहरा मौका दे रहा है. बेल्जियम का बेहतरीन हेल्थकेयर, वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन, हाई लाइफस्टाइल और मल्टीकल्चरल सोसाइटी इसे बसने के लिए एक सुरक्षित और स्थिर देश बनाने की पूरी कोशिश करते हैं.

PR के लिए क्या है शर्तें:

बेल्जियम में स्थायी निवास (PR) पाने के लिए गैर-EU देश के नागरिकों (भारतीयों) को शर्तें पूरी करनी बेहद ही ज़रूरी है.

लगातार निवास:

आपको आवेदन से पहले कम से कम 5 साल तक कानूनी रूप से बेल्जियम में लगातार रहना होगा.

यात्रा की सीमा:

इस 5 साल के दौरान आप एक बार में 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से ज्यादा देश से बाहर नहीं रह सकते हैं.

वैध दस्तावेज़:

आपके पास एक वैध रेजिडेंस परमिट और वैलिड वीज़ा होना बेहद ही ज़रूरी है. बेल्जियम में रहने के लिए स्टेबल आमदनी का प्रमाण और रहने की जगह का प्रूफ भी अनिवार्य है. एक साफ-सुथरा आपराधिक रिकॉर्ड और हेल्थ इंश्योरेंस भी महत्वपूर्ण रखता है.

PR मिलने के फायदे:

पीआर कार्ड मिलने के बाद व्यक्ति को बेल्जियम में कई बड़े फायदे मिलते हैं. जैसे अनलिमिटेड राइट में बिना किसी रुकावट के रहने, नौकरी करने और अपना बिजनेस शुरू करने का खास अवसर मिलता है. इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी जैसी सुविधाओं का भी सुनहरा मौका मिलता है. इतना ही प्रॉपर्टी खरीदने के साथ-साथ बैंक से लोन लेने की पात्रता भी मिलती है.

PR के लिए कैसे करें आवेदन:

पासपोर्ट, दो फोटो, बेल्जियम एड्रेस प्रूफ और मौजूदा रेजिडेंस कार्ड से आप सबसे पहले अपना दस्तावेज को तैयार कर लें. अपने इलाके के म्युनिसिपल ऑफिस में आवेदन जमा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी भर सकते हैं. इसके अलावा आवेदन शुल्क और PR कार्ड शुल्क के रूप में लगभग 20 यूरो यानी 2 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. इस पूरी प्रक्रिया के बाद आवेदन इमिग्रेशन ऑफिस को भेजा जाता है और फैसला आने में लगभग 5 महीने का समय लग सकता है.