बेल्जियम में मेहुल चोकसी के साथ हो गया खेला, कोर्ट ने दिया ऐसा झटका…भगोड़े हीरा व्यापारी के उड़ गए होश

Mehul Choksi Extradition: समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कर धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े भारतीय हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की एक अदालत ने बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

65 वर्षीय चोकसी को सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह चार महीने से अधिक समय से वहां की जेल में बंद है।

कोर्ट ने मेहुल चोकसी को दिया बड़ा झटका

अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने सीबीआई द्वारा बेल्जियम अभियोजन पक्ष को दिए गए ठोस कारणों के आधार पर अपील खारिज कर दी कि चोकसी कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए पहले भी कई न्यायालयों से भाग चुका है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह किसी दूसरे देश भाग सकता है।

चोकसी ने 22 अगस्त को फिर से जमानत के लिए आवेदन किया था और घर पर रहते हुए निगरानी में रहने की पेशकश की थी, जिसे 26 अगस्त को ब्रुसेल्स की अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया था। बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन द्वारा सुनी गई उसकी पिछली जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

सितंबर महीने में होगी प्रत्यर्पण सुनवाई

यह फैसला सितंबर के मध्य में होने वाली उनकी प्रत्यर्पण सुनवाई से कुछ दिन पहले आया है। सीबीआई बेल्जियम के अभियोजकों को केस फाइलों, सबूतों और कानूनी दलीलों के साथ मदद कर रही है, और प्रत्यर्पण मामले को मजबूत करने के लिए एक यूरोपीय लॉ फर्म की भी मदद ले रही है। भारतीय एजेंसियों ने अनुरोध के तहत मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा 2018 और 2021 में जारी किए गए दो ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट साझा किए हैं।

क्या है मामला?

उन्होंने बताया कि चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में वांछित हैं, जिसे उन्होंने कथित तौर पर मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा के कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के ज़रिए अंजाम दिया था।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नीरव मोदी, इस मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा किए गए कानूनी अनुरोध के आधार पर 2019 में लंदन के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से ही लंदन की एक जेल में बंद है। वह भारत प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है। कथित तौर पर बड़े वित्तीय घोटाले के बाद भारतीय अधिकारियों से फरार चल रहे चोकसी को इस साल अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था।

