बेरुत: लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार (4 अगस्त) को बेहद शक्तिशाली दोहरे विस्फोट में कम से कम 10 लोग मारे गए, जबकि सैंकड़ो लोग घायल हो गए। दोपहर के वक्त हुए विस्फोट से राजधानी की कई इमारतें हिल गईं और वाहनों के परखच्चे उड़ गए। शहर से घना काला धुआं उठने लगा। धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां और फॉल्स सीलिंग टूट गईं. ऐसा लग रहा है कि विस्फोट बेरूत के पत्तन के आसपास हुआ और जिसे भारी मात्रा में नुकसान हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेरूत पत्तन के निकट लोग जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे। स्थानीय टीवी स्टेशन ने अपनी खबर में कहा कि विस्फोट बेरूत के पत्तन में उस इलाके में हुआ जहां पटाखे रखे जाते थे।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। अबतक दस शव अस्पताल में लाए जा चुके हैं लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए लग रहा है कि मरने वालों की संख्या अभी कहीं ज्यादा होने वाली है. धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी. बताया जा रहा है कि यह धमाका तब हुआ जब लेबनान के लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरिरी की हत्या को लेकर जारी मुकदमे के फैसले का इंतजार कर रहे थे.

After 2 big explosions heard in central Beirut this evening 🇮🇳 embassy issues helpline numbers for 🇮🇳 citizens & advises everyone to stay calm. Any Indian community member in need of any help, may contact the helpline on Website & Twitter @IndiaInLebanon & @MEAIndia @SecySanjay pic.twitter.com/hDTaPiU8B6

