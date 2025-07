Beijing flood: चीन में कितनी तबाही ? भयावह वीडियो देख हलक में आ जाएगा कलेजा, चीनी राष्ट्रपति ने दिया ऐसा निर्देश सुन अधिकारियों के छूटे पसिने

China flood: सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार, राजधानी बीजिंग से अब तक 80,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 136 गाँवों में बिजली पूरी तरह से कट गई है। उफनती सड़कों पर तैरते वाहन, गिरे हुए बिजली के खंभे और डूबे हुए घर इस प्राकृतिक आपदा की भयावह तस्वीरें पेश कर रहे हैं।

इस भयावह संकट के बीच, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निर्देश जारी किए हैं कि लापता लोगों की तलाश में कोई कसर न छोड़ी जाए और जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें तुरंत राहत और पुनर्वास मिले। बीजिंग के मियुन और यानकिंग ज़िलों में मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मियुन में 28 और यानकिंग में 2 लोगों की पुष्टि हुई है। वहीं, हेबेई प्रांत में भूस्खलन के कारण भी कई लोगों की जान चली गई है।

ताईशीतुन शहर में रहने वाले लोगों ने बताया कि बाढ़ इतनी तेज़ी से आई कि बचने का समय ही नहीं मिला। पेड़ उखड़ गए, सड़कें अवरुद्ध हो गईं और घरों के अंदर पानी और कीचड़ भर गया। कुछ लोग मदद के इंतज़ार में छतों पर चढ़ गए, जबकि कुछ लोग अपने व्यवसाय और जीवन की मेहनत को पानी में बहते हुए देख रहे थे।

#Beijing's mountainous areas suffered extreme #rainstorms for the second consecutive night.

The #rainfall in Pinggu District exceeded 300 mm in 12 hours, and some villages were flooded.(July 28)#China #flood

