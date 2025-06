Video: जंग के बीच IDF को मिली बड़ी जीत, आतंकियों को हथियार देने वालें ईरानी कमांडर को किया ढेर…जाने कौन है बेहनाम शाहरियारी?

Israel Killed IRGC Commander : इजरायल एक के बाद एक ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारियों को मौत के घाट उतार चुका है। अब इसी कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) कुद्स फोर्स के एक और सीनियर ऑफिसर बेहनाम शाहरियारी को भी इजरायल ने मार गिराया है। 21 जून को इस बात की जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC में कुद्स फोर्स के विपन्स ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बेहनाम शाहरियारी पश्चिमी ईरान में आईडीएफ के एक सटीक हमले में मारे गए। शाहरियारी के खात्मे की घोषणा ईरान के कुलीन कुद्स फोर्स के फिलिस्तीन कोर के प्रमुख सईद इज़ादी, जो एक अन्य शीर्ष IRGC कमांडर हैं, की मौत की घोषणा के बाद की गई।

इज़राइल रक्षा बलों के अनुसार, शाहरियारी की हत्या पश्चिमी ईरान में यात्रा करते समय की गई, जो उस समय इज़राइल से 1,000 किलोमीटर से अधिक दूर था। शाहरियारी की हत्या इज़राइल के आसपास के आतंकवादी संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है।

शाहरियारी की हत्या को इज़राइल के आसपास के आतंकवादी समूहों की ताकत के लिए एक गंभीर झटका बताते हुए, IDF ने कहा कि इज़राइली बलों द्वारा पहुँचाए गए भारी नुकसान से उनकी पुनः संगठित होने और मजबूत होने की क्षमता कम हो जाएगी।

The Israeli military said that it killed Benham Shariyari, a commander of the Iranian Revolutionary Guards’ overseas arm, during a strike on his vehicle in western Tehran https://t.co/Ae9YoCKviv pic.twitter.com/UsEDHEiSft

— Reuters (@Reuters) June 21, 2025