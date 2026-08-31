Spain Latest News: बीच पर लेटी खूबसूरत युवती को देखते ही बेकाबू हुआ युवक, पहले ड्रेस फाड़ी फिर कर दिया घिनौना कांड!

Beautiful Young Spanish Woman Assaulted: स्पेन के एक बीच पर सुबह-सुबह तैरने गई 22 वर्षीय खूबसूरत युवती के साथ एक गैर-कानूनी प्रवासी ने दुष्कर्म को अंजाम दिया. कहा जा रहा है कि 27 साल के मोरक्कन व्यक्ति ने खूबसूरत युवती को तब निशाना बनाया जब वह तैरने के बाद रेत पर आराम कर रही थी. युवक उसे देखते ही दरिंदगी पर उतर आया. वह चुपके से उसके पास गया और उसका मुंह बंद कर दिया ताकि उसकी चीखें कोई ना सुन सके. उसने कुछ ही देर में युवती के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान समुद्र किनारे टहल रहे एक व्यक्ति ने इलाके में गश्त कर रही पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने पीछा करने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान उसने एक अधिकारी के चेहरे पर मुक्का भी मारा.

यह कथित यौन हमला रविवार सुबह करीब 6.45 बजे मालवारोसा बीच पर हुआ. यह देश के पूर्वी तट पर वालेंसिया शहर के केंद्र के पूर्व में स्थित एक मशहूर शहरी बीच है. जिस जगह पर यह घटना हुई वह ‘अकुआरेला’ (Akuarela) नाम के एक मशहूर नाइटक्लब के पास है. 22 साल की युवती के बारे में कहा जा रहा है कि उसने शराब पी रखी थी, पार्टी से लौटी थी और बीच के पिछले हिस्से में सन लाउंजर के पास लेटने से पहले समुद्र में डुबकी लगाने का फैसला किया था. हमलावर द्वारा कथित तौर पर उसकी ड्रेस फाड़ दिए जाने के बाद पुलिस ने उसकी मदद की. उस समय वह अर्धनग्न अवस्था में थी. अधिकारी उसे जांच के लिए वालेंसिया के ला फे (La Fe) अस्पताल ले गए.

3 किशोरियों समेत 3 ब्रिटिश पर्यटकों संग भी हो चुकी है वारदात

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (जिसकी पहचान उजागर नहीं की गई है) को बाद में अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है. उम्मीद है कि जज उसे आपराधिक जांच पूरी होने तक स्थानीय जेल भेजने का आदेश देंगे. यह पहली बार नहीं है. जून, 2026 में वालेंसिया के एक हॉस्टल में ठहरी दो किशोरियों समेत तीन ब्रिटिश पर्यटकों के साथ अलग-अलग कथित यौन हमलों के बाद एक ट्यूनीशियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. कहा जा रहा है कि 32 साल के संदिग्ध ने दो युवा महिलाओं को निशाना बनाने से पहले खुद को टूरिस्ट हॉस्टल का कर्मचारी बताया था.

जून, 2026 में भी हुई थी ऐसी ही वारदात

यह घटना 9 जून को रात 1.30 बजे से ठीक पहले हुई, जब 18 और 19 साल की दो ब्रिटिश महिलाएं उबर (Uber) से वहां पहुंचीं. आरोपी के बारे में माना जाता है कि वह हॉस्टल का मेहमान था. उसने उनके लिए दरवाज़ा खोला और उन्हें बहला-फुसलाकर बाथरूम ले गया, जहां उसने संघर्ष के बाद उनका यौन उत्पीड़न किया. कहा जाता है कि जब उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और वे वहां से जाने लगीं, तो उसने उनके हाथ पकड़ लिए. फिर उसने बड़ी उम्र की लड़की को गलत तरीके से छुआ और छोटी उम्र की महिला की स्कर्ट के नीचे हाथ डालकर उसे चूमने की कोशिश की.

युवती को बांहों में भरकर किया Kiss

इसके बाद वह कथित तौर पर उनके पीछे महिलाओं के बाथरूम में गया, अपने कपड़े उतारे और नहाने लगा. इस बीच दोनों महिलाओं ने पुलिस को फोन किया. जब पुलिस पहुंची, तो एक तीसरी ब्रिटिश महिला ने पुलिस को बताया कि उसी आदमी ने रविवार सुबह उसका भी यौन उत्पीड़न किया था. उसने बताया कि वह महिलाओं के बाथरूम में ब्रश कर रही थी. इसी दौरान वह आदमी पीछे से दबे पांव आया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, फिर बिना उसकी मर्जी के अपने शरीर को उससे रगड़ने लगा.