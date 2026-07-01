बिना काटे, बिना नोचे! चेहरे पर बैठा चमगादड़ ले गया 11 साल के बच्चे की जान, शरीर पर नहीं था एक भी निशान

यह एक बेहद दिल दहला देने वाली और आंखें खोल देने वाली घटना है. एक 11 साल का मासूम बच्चा, जो सुबह सोकर उठा तो उसके चेहरे पर एक चमगादड़ बैठा था. बाद में उस बच्चे की रेबीज के कारण मौत हो गई, जबकि उसके शरीर पर कटने या खरोंच का कोई भी बाहरी निशान नहीं था. हाल ही में प्रकाशित एक वैज्ञानिक रिपोर्ट में चमगादड़ के संपर्क में आने के छिपे हुए खतरों के प्रति आगाह करते हुए इस घटना का जिक्र किया गया है.

कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल (CMAJ) में सोमवार को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना साल 2024 की गर्मियों की है. वह बच्चा उत्तरी ओंटारियो, कनाडा में अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ था, जब अचानक उसकी नींद खुली और उसने देखा कि एक चमगादड़ ने उसके नाक और मुंह को ढक रखा है.

घबराहट में बच्चे ने तुरंत चमगादड़ को अपने चेहरे से हटाया, और उसके पिता ने फुर्ती दिखाते हुए उस चमगादड़ को पकड़ा और घर से बाहर छोड़ दिया. चूंकि बच्चे के शरीर पर काटने या खरोंचने का कोई निशान नहीं था और वह बिल्कुल ठीक दिख रहा था, इसलिए परिवार ने डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं समझी.

जब अचानक बिगड़ी तबीयत

इस घटना के ठीक 19 दिन बाद बच्चे में अजीब से लक्षण दिखने शुरू हुए. उसे लगातार उल्टियां होने लगीं, चेहरा सुन्न पड़ गया और सुइयां चुभने जैसा अहसास होने लगा. घबराए माता-पिता उसे तुरंत इमरजेंसी वॉर्ड लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. लेकिन अफसोस, तब तक वायरस शरीर में पूरी तरह फैल चुका था. अस्पताल में दो हफ्तों से ज्यादा समय तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद भी बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई. आखिरकार, उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाना पड़ा और उसने दम तोड़ दिया.

एक माता-पिता का दर्द और मकसद

बच्चे के माता-पिता ने भारी मन से इस कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया, ताकि रेबीज और खासकर चमगादड़ों से होने वाले इस जानलेवा खतरे के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके. ओंटारियो में पिछले 50 से अधिक वर्षों में इंसानी रेबीज से मौत का यह पहला मामला माना जा रहा है.

चमगादड़ क्यों हैं इतने खतरनाक?

इस रिपोर्ट को लिखने वाले डॉक्टरों का कहना है कि यह दुखद घटना यह बताती है कि चमगादड़ के संपर्क में आने के बाद रेबीज के खतरे को पहचानना कितना मुश्किल होता है. चमगादड़ के दांत इतने छोटे और नुकीले होते हैं कि उनके काटने पर कोई निशान या खून नहीं दिखता. इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसे काटा गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, एक बार रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो जाएं, तो इसका कोई इलाज नहीं है. यह लगभग शत-प्रतिशत जानलेवा है.

बचाव ही एकमात्र रास्ता है

इस मामले से जुड़े बाल रोग संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. ब्रायन हम्मेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ‘हमारे और उस परिवार के लिए यह बहुत जरूरी था कि हम इस दर्दनाक हादसे से सबक लें, ताकि लोगों को रेबीज के इन्फेक्शन और इसके खतरों के प्रति जागरूक कर सकें. अगर रेबीज के लक्षण दिखने लगें तो मौत लगभग तय है, लेकिन अगर लक्षण दिखने से पहले ही बचाव (PEP) कर लिया जाए, तो इंसान को 100% बचाया जा सकता है.’

क्या है PEP?

इसे ‘पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस’ (PEP) कहते हैं. यह रेबीज वैक्सीन और ह्यूमन रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन का एक कॉम्बिनेशन है, जिसे वायरस के लक्षण उभरने से पहले ही मरीज को दिया जाता है.

आंकड़े और एक्सपर्ट्स की सलाह

कनाडा में इंसानी रेबीज के मामले बेहद दुर्लभ हैं; 1924 के बाद से वहां केवल 28 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं अमेरिका के सीडीसी (CDC) के अनुसार, वहां हर साल रेबीज से 10 से भी कम लोगों की जान जाती है.

उत्तरी अमेरिका में इंसानों में रेबीज फैलने की सबसे बड़ी वजह चमगादड़ ही हैं, हालांकि रैकून, स्कंक और लोमड़ियां भी इस वायरस को फैला सकती हैं।

अगर आप कभी भी किसी चमगादड़ के सीधे संपर्क में आते हैं. खासकर तब, जब आप सोकर उठें और कमरे में चमगादड़ मिले तो बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. भले ही आपके शरीर पर खरोंच का एक छोटा सा निशान भी न हो, लापरवाही बिल्कुल न बरतें.