Home > विदेश > Basant Panchami: पीला रंग, सूफियाना संगीत और आस्था! 700 साल से दिल्ली की इस दरगाह पर मनाई जा रही बसंत पंचमी

Basant Panchami: पीला रंग, सूफियाना संगीत और आस्था! 700 साल से दिल्ली की इस दरगाह पर मनाई जा रही बसंत पंचमी

Nizamuddin Dargah: जैसा की आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है जो ज्ञान, कला और संस्कृति की देवी सरस्वती को समर्पित है. वहीं इसे अगर दूसरे पहलु से देखा जाए तो इसे मौसम से भी जोड़ा जाता है.

By: Heena Khan | Published: January 23, 2026 1:01:54 PM IST

nizamuddin dargah
nizamuddin dargah


Basant Panchami at Nizamuddin Dargah: जैसा की आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है जो ज्ञान, कला और संस्कृति की देवी सरस्वती को समर्पित है. वहीं इसे अगर दूसरे पहलु से देखा जाए तो इसे मौसम से भी जोड़ा जाता है. हमारे देश में, इस दिन को वसंत के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है. आस-पास सब कुछ पीले रंग में रंगा हुआ लगता है. पीला रंग नई शुरुआत, शुभ शुरुआत और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है. वहीं दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां इस रंग की खूबसूरती और भी मनमोहक हो जाती है. यह जगह सूफी संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, जहाँ पिछले 700 सालों से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, और यह परंपरा आज भी जारी है. हाल ही में इस मशहूर दरगाह की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिसमे देखा जा सकता है कि कैसे इस त्यौहार को मनाया जा रहा है. 

You Might Be Interested In

सूफी भी बनाते हैं वसंत पंचमी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बसंत पंचमी वसंत के आगमन का प्रतीक है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व को दर्शाता है. यह ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती को समर्पित दिन है. पारंपरिक रूप से, भक्त पीले कपड़े पहनते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं, और मौसम की ताजगी का जश्न मनाते हैं. हालांकि, निज़ामुद्दीन दरगाह में, यह त्योहार सूफी रहस्यवाद से भरा हुआ है.

Delhi Rain Alert: आज संभलकर रहें दिल्लीवाले! बारिश और तेज हवाओं से बिगड़ेगा मौसम

You Might Be Interested In

गुरु और शिष्य के बीच खास रिश्ता 

यह परंपरा सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के जीवन के एक मार्मिक पल से जुड़ी है. अपने भतीजे की मौत के दुख में वे गहरे शोक में डूब गए थे. उनके शिष्य, अमीर खुसरो, अपने गुरु का दर्द नहीं देख सके. बसंत पंचमी के दिन, उन्होंने कुछ हिंदुओं को संगीत के साथ और पीले कपड़े पहनकर त्योहार मनाते देखा. तभी उन्हें अपने गुरु का दुख कम करने का एक तरीका मिला. खुसरो भी बसंत के रंगों में सजे, गायकों और संगीतकारों के जुलूस के साथ औलिया के घर पहुंचे और उनके चरणों में पीले फूल चढ़ाए. इस दिल को छू लेने वाले भाव से निजामुद्दीन औलिया की आँखों में आँसू आ गए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई. यहीं से दरगाह में बसंत पंचमी की परंपरा की शुरुआत हुई.

एकता का संदेश 

आज, बसंत पंचमी के दिन, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पीले रंग की सजावट और फूलों से जीवंत हो उठती है. पूरा परिसर फूलों से सजा होता है, अमीर खुसरो के सूफी छंद और कव्वालियाँ चारों ओर गूंजती हैं, और भक्तों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं. यहाँ, बसंत पंचमी का उत्सव प्यार, भक्ति और एकता का संदेश देता है.

क्या America के लिए खतरनाक है WHO छोड़ना? Trump की इस हरकत से क्यों नाखुश हैं हेल्थ एक्सपर्ट; समझें

You Might Be Interested In
Tags: basant panchmihome-hero-pos-3nizamuddin dargahviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Basant Panchami: पीला रंग, सूफियाना संगीत और आस्था! 700 साल से दिल्ली की इस दरगाह पर मनाई जा रही बसंत पंचमी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Basant Panchami: पीला रंग, सूफियाना संगीत और आस्था! 700 साल से दिल्ली की इस दरगाह पर मनाई जा रही बसंत पंचमी
Basant Panchami: पीला रंग, सूफियाना संगीत और आस्था! 700 साल से दिल्ली की इस दरगाह पर मनाई जा रही बसंत पंचमी
Basant Panchami: पीला रंग, सूफियाना संगीत और आस्था! 700 साल से दिल्ली की इस दरगाह पर मनाई जा रही बसंत पंचमी
Basant Panchami: पीला रंग, सूफियाना संगीत और आस्था! 700 साल से दिल्ली की इस दरगाह पर मनाई जा रही बसंत पंचमी