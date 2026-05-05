क्या डोनाल्ड ट्रंप की ‘दीवानी’ हैं ओबामा की पत्नी? बेडरूम तक पहुंच गई बात; खुलासे से हैरान हैं अमेरिकी

Barack Obama Sensational Revelation: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ड्रंप अपने आपत्तिजनक बयानों के साथ विवादित हरकतों के लिए लिए जाने जाते हैं. कई बार उनकी हरकतें और बयान दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाते हैं. अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी शादी की एक दुर्लभ और बेबाक झलक प्रस्तुत की है. इससे यह जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा के घर/परिवार में दिक्कतें पैदा की थीं.

64 साल के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में माना कि उनकी पत्नी मिशेल चाहती हैं कि वह सार्वजनिक जीवन से पीछे हट जाएं, ताकि दोनों अपने बुढ़ापे के साल एक साथ बिता सकें. समस्या क्या है? वह बार-बार आज की राजनीति में खिंचे चले आते हैं.

पूर्व कमांडर-इन-चीफ ने माना कि डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में वापस आना ही वह वजह है जिससे वह आसानी से पीछे नहीं हट पा रहे हैं, और ऐसा न कर पाना घर में मनमुटाव की वजह बन गया है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ‘द न्यू यॉर्कर’ से कहा कि इन सब बातों से उनके घर में सचमुच तनाव पैदा होता है. उनकी पत्नी मिशेल इससे परेशान हो जाती हैं. उन्होंने माना कि इस मामले में वह ज़्यादा नरम दिल हैं और वह समझता हैं कि लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं.

खुद के सक्रिय होने पर भी बोले ओबामा

बराक ओबामा ने उन आलोचकों को भी जवाब दिया जो कहते हैं कि वह काफ़ी काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने इसे स्वीकार करने के साथ यह भी कहा कि राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद कोई भी अन्य पूर्व राष्ट्रपति चार चुनावी चक्रों तक अपनी पार्टी का मुख्य चेहरा (surrogate) नहीं रहा है. अधिक काम नहीं करने पर ओबामा ने दार्शनिक अंदाज़ में कहा कि लोग चाहते हैं कि वह और ज़्यादा काम करें और यह एक अच्छा संकेत है.

8 साल तक की अमेरिका की सेवा

यहां पर यह जानना जरूरी है कि बतौर राट्रपति ओबामा व्हाइट हाउस में आए थे, तब उनकी उम्र महज़ 47 साल थी. लगातार वह अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और उन्होंने पद छोड़ा तब वह 55 साल के थे.

मिशेल के साथ पेश की दुलर्भ झलक

वहीं, एक सवाल के जवाब में द न्यू यॉर्कर के साथ एक इंटरव्यू में बराक ओबामा ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में वापस आना ही वह वजह है जिसके चलते वह राजनीति से यूं ही किनारा नहीं कर सकते. पूर्व राष्ट्रपति ने मिशेल के साथ अपनी शादी की एक दुर्लभ झलक पेश की.

बराक ओबामा के जूनियर के तौर पर किया था जो बाइडेन ने काम

ओबामा ने 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया. पिछले महीने ही उन्होंने ईस्टर बनी के साथ ओबामा के सिर के पिछले हिस्से की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके साथ कैप्शन लिखा था: ‘व्हाइट हाउस में बेहतर दिन’ यह तस्वीर एक दशक से भी पहले ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ली गई थी.

इसमें दोनों नेता वाशिंगटन स्मारक की ओर देख रहे थे, जो उनके ठीक बीच में स्थित था. बता दें कि जो बाइडेन ने ओबामा के उपराष्ट्रपति के तौर पर काम किया और फिर 2021 में खुद राष्ट्रपति बने; लेकिन ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के संदेशों में उन्हें जान-बूझकर नज़रअंदाज़ किया जा रहा है.