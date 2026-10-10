Viral News: एक भिखारी, 21 बीवियां, पर नाम सिर्फ 8 के ही पता हैं!… एक ही कमरे में गुजारते हैं रातें, घर चलाने के लिए बारी-बारी से… !

Bangladesh Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों बांग्लादेश से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. मोरू मिया नाम का एक शख्स भीख मांगकर अपना गुजारा करता है और उसका दावा है कि उसकी एक या दो नहीं बल्कि कुल 21 पत्नियां हैं. मजे की बात तो यह है कि इतनी पत्नियां होने के बाद भी वह खुद सभी के नाम ठीक से याद नहीं रख पाता है और उसे केवल आठ पत्नियों के ही नाम याद हैं. लोकल मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में मोरू ने बताया कि उसने कभी किसी महिला को प्रपोज नहीं किया, बल्कि महिलाएं खुद उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आती थीं और वह किसी को मना नहीं कर पाया. हालांकि, इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का हॉट टॉपिक बना हुआ है.

गरीबी में जिंदगी गुजारने वाले मोरू मिया का एक छोटे से एक कमरे के घर में रहना और भीख मांगकर पेट भरना लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर रहा है. उसने यह भी खुलासा किया कि जब वह भीख मांगने बाहर जाता है, तो उसकी पत्नियां बारी-बारी से उसके साथ जाती हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस अनोखी कहानी पर जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और यह सोचकर हैरान हैं कि कोई इतने भारी-भरकम परिवार को भीख के सहारे कैसे संभाल सकता है.

भीख मांगकर गुजारा करते हैं मोरू मिया

बांग्लादेश के रहने वाले मोरू मिया की कहानी इस समय सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है. वह अपनी जिंदगी चलाने के लिए भीख मांगता है, लेकिन उसका दावा है कि उसकी कुल 21 पत्नियां हैं. आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होने और एक छोटे से कमरे में रहने के बावजूद उसकी यह पर्सनल लाइफ हर किसी के लिए पहेली बनी हुई है.

महिलाओं ने खुद किया प्रपोज, मैं मना नहीं कर पाया…

जब मोरू मिया से इतनी शादियों के बारे में पूछा गया, तो उसने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया. उसने दावा किया कि उसने कभी किसी महिला को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया. बल्कि, महिलाएं खुद उसके पास प्रस्ताव लेकर आती थीं. उसे डर था कि मना करने पर महिलाएं बुरा मान जाएंगी, इसलिए वह हर प्रस्ताव स्वीकार करता चला गया और आंकड़ा 21 तक पहुँच गया.

For Meru Mia (35), it is a big problem to remember the names of his wives Because he is married to 21 women, and he just remembers 8 of their names He is a beggar, he earns his living from begging Each day, he rotates schedules and takes one of his wives along with him while he begs — Tushar ॐ♫₹ (@Tushar_KN) October 6, 2026

21 पत्नियां, लेकिन याद हैं सिर्फ 8 के नाम

इस वायरल इंटरव्यू का सबसे मजेदार हिस्सा तब आया जब रिपोर्टर ने उससे सभी पत्नियों के नाम बताने को कहा. मोरू मिया इतनी सारी पत्नियों के नाम भूल चुका था और उसे केवल आठ पत्नियों—शीला, नरगिस, सेलिना, आालिया, तारा, ज्योत्सना, राबिया और पारुल के ही नाम याद थे. उसने खुद माना कि इतनी पत्नियों के नाम याद रखना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया है.

सोशल मीडिया पर जनता की मजेदार प्रतिक्रियाएं

मोरू मिया की यह अजीबोगरीब कहानी सामने आने के बाद इंटरनेट पर फनी रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है. लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि एक भिखारी इतने बड़े परिवार और इतनी सारी पत्नियों को कैसे मैनेज करता है. कुछ लोग इसे मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं, तो कुछ इस अजीबोगरीब दावे की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं.

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