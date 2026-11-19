बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं. देश के कई हिस्सों में आगजनी, हमले और बम धमाकों की घटनाएं सामने आई हैं. खबर है कि नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के घर को आग के हवाले कर दिया है.

क्यों भड़की हिंसा?

बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। राजधानी ढाका में गुरुवार सुबह होने से पहले कई जगह देसी बम धमाकों की आवाज सुनाई दी. वहीं, चटगांव में अंतरिम सरकार के पूर्व प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया गया. यह हिंसा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की ओर से गुरुवार को देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ के ऐलान के बाद हुई.

मोहम्मद युनूस के घर को बनाया निशाना

पुलिस के मुताबिक, हिंसा में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं। ढाका समेत कई इलाकों में बम धमाके, आगजनी और तोड़फोड़ हुई. वहीं, मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं और चटगांव स्थित उनके पुश्तैनी घर को भी आग के हवाले कर दिया गया.

बढ़ाई गई सुरक्षा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रात में कुछ उपद्रवियों ने ढाका में अवामी लीग के दो नेताओं के घरों पर हमला किया और आग लगा दी. वहीं, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाते हुए प्रमुख फ्लाईओवर पर अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं. शहर के एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर वाहनों की जांच की जा रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी हो रही है. वहीं, हिंसा की आशंका को देखते हुए हसीना के गृह जिले गोपालगंज समेत कई संवेदनशील इलाकों में हजारों बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवान तैनात किए गए हैं.

लॉकडाउन का एलान किया है

अवामी लीग ने पिछले साल शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने की बरसी पर देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया है. बता दें कि 79 वर्षीय हसीना 5 अगस्त 2024 को सरकार गिरने के बाद भारत आ गई थीं. बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है.

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