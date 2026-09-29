नदी में मिलीं 920 लाशें! Bangladesh में खेला जा रहा ऐसा खूनी खेल; सबूत मिटाने के लिए लाल रंग से रंग डाली दरिया

Bangladesh Violence and Crime: बांग्लादेश में हिंसा कई सालों से चल रही है. लेकिन अब ये हिंसा इतनी ज्यादा घातक हो गई है कि लोगों की जान लेकर नदी को लाश गायब करने का अड्डा बनाया जाने लगा है. वहीं बांग्लादेश पुलिस ने इस साल अगस्त तक, पिछले 20 महीनों में देश भर की नदियों से 920 लाशें बरामद की हैं, जी हाँ! ये बेहद हैरानी की बात है लेकिन ये ही सच है. मासूमों को वहां सरेआम मार दिया जाता है और उनकी लाशों को कुछ इसी तरह ठिकाने लगाया जाता है. इतना ही नहीं, Bangladesh में मर्डर, रेप और किडनैपिंग जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वहीं अब क्राइम एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस खतरनाक ट्रेंड से यह डर पैदा हो गया है कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स मर्डर के बाद सबूतों को खत्म करने के लिए बांग्लादेश की नदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करने में जुट गई है.

लाशों से कैसे भरी नदियां ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेशी डेली “न्यू एज” ने रिपोर्ट किया कि एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स ने कहा कि लाशों से वजन वाली कोई चीज बांधकर उन्हें नदी में फेंकने से हत्यारों को बचने का काफी समय मिल जाता है, वहीं दूसरी और नदी का बहाव लाशों को बहुत दूर ले जा सकता है, जिससे इन्वेस्टिगेटर के लिए क्राइम सीन का पता लगाना काफी कठिन हो गया है. बता दें कि बांग्लादेश रिवर पुलिस के डेटा का हवाला देते हुए, न्यू एज ने रिपोर्ट किया कि 2025 में देश भर की नदियों से 541 लाशें बरामद की गईं, जबकि इस साल जनवरी और अगस्त के बीच 379 और लाशें बरामद की गईं. लेकिन, रिवर पुलिस के आंकड़े इस डरावनी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं, क्योंकि लाशें अक्सर सड़कों के किनारे और रेलवे ट्रैक के पास भी मिलती हैं.

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Bangladesh में आखिर हो क्या रहा है?

जानकारी के मुताबिक अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन ह्यूमन राइट्स फ़ाउंडेशन (MSF) ने इस बात की जानकारी दी है कि सितंबर 2026 के पहले 20 दिनों में, ढाका समेत बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में नदी के किनारे, सड़कों, रेलवे लाइनों, खेतों और दूसरी जगहों से कम से कम 42 अनजान लाशें मिलीं. इतना ही नहीं न्यू एज की एक रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि MSF के डेटा से पता चला कि इस साल जनवरी से अगस्त के बीच 465 अनजान लाशें मिलीं. 14 सितंबर को, पुलिस ने बंशी नदी से एक अनजान आदमी की लाश बरामद की, जब लोकल लोगों ने देपाशाई नोआपारा, संभोग यूनियन में एक खेल के मैदान के पास एक लाश तैरती हुई देखी और अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है.

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