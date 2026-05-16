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ईरान जंग के बीच बंगाल की खाड़ी में होने वाली है US की बड़ी डील! भारत के पड़ोस में Trump ने चली नई चाल!

India Bangladesh Relations: बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन आर्थिक लाभों को सीधे रक्षा समझौतों से जोड़ दिया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 16, 2026 5:53:12 PM IST

US की बड़ी डील
US की बड़ी डील


US Navy Ship Near India: बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संभावित रक्षा समझौतों ने दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति को नया मोड़ दे दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच अहम रक्षा डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. इन समझौतों के बाद अमेरिकी सेना को बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाहों और एयरफील्ड्स तक सीधी पहुंच मिल सकती है. इस घटनाक्रम पर भारत समेत पूरे क्षेत्र की नजर बनी हुई है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है.

किन समझौतों पर हो रही है बातचीत?

एनालिटिकल सेंटर ‘SOLID INFO’ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और बांग्लादेश के बीच दो बड़े रक्षा समझौते—GSOMIA और ACSA—को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है. मई 2026 में अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा था, जहां ‘एग्रीमेंट ऑन रिसिप्रोकल ट्रेड (ART)’ को लागू करने पर चर्चा हुई. बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन आर्थिक लाभों को सीधे रक्षा समझौतों से जोड़ दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश को मिलने वाले व्यापारिक फायदे इन्हीं डील्स पर निर्भर बताए गए हैं.

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ACSA और GSOMIA से क्या बदलेगा?

ACSA समझौते के तहत अमेरिकी युद्धपोत और सैन्य विमान बांग्लादेश के रणनीतिक बंदरगाहों—जैसे चटगांव और मातरबारी—का इस्तेमाल कर सकेंगे. यहां अमेरिकी सेना को ईंधन भरने, मरम्मत और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. दूसरी ओर GSOMIA के जरिए दोनों देशों के बीच संवेदनशील और खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में स्थायी निगरानी क्षमता मिल जाएगी और हिंद महासागर तक चीन की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा.

बांग्लादेश की आर्थिक मजबूरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश इस समझौते को आर्थिक कारणों से आगे बढ़ा रहा है. देश का टेक्सटाइल सेक्टर आर्थिक दबाव झेल रहा है और अमेरिका की ओर से 19 प्रतिशत टैरिफ राहत तथा कुछ उत्पादों पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस का प्रस्ताव दिया गया है. मौजूदा आर्थिक संकट में ढाका के लिए यह राहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. हालांकि इसके बदले अपने बंदरगाहों और सैन्य सुविधाओं तक अमेरिकी पहुंच देना उसकी विदेश नीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है.

चीन की बढ़ी चिंता?

अब तक बांग्लादेश सैन्य उपकरणों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए चीन पर काफी निर्भर रहा है. बताया जाता है कि उसके करीब 70 प्रतिशत हथियार चीन से आते हैं. ऐसे में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी चीन के लिए रणनीतिक झटका मानी जा रही है. इससे चीन की वह योजना प्रभावित हो सकती है जिसके तहत वह मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने के लिए म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते वैकल्पिक कॉरिडोर विकसित कर रहा था.

शेख हसीना की पुरानी चेतावनी फिर चर्चा में

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) पहले ही दावा कर चुकी थीं कि अमेरिका उन पर सेंट मार्टिन द्वीप को सैन्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का दबाव बना रहा था. उन्होंने कहा था कि यदि वह ऐसा मान जातीं तो सत्ता में बनी रह सकती थीं, लेकिन उन्होंने देश की संप्रभुता से समझौता नहीं किया. अब मौजूदा घटनाक्रम के बाद उनके पुराने बयान फिर चर्चा में आ गए हैं.

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Tags: Bangladesh and US Defence pactbay of BengalIndia Bangladesh RelationsUS Base in bangladeshUS Navy Ship Near India
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