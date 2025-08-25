नरसंहार के लिए माफी मांगे…बांग्लादेश ने पाकिस्तान को याद दिलाया 54 साल पुराना दर्द, 1971 के अत्याचारों का उठाया मुद्दा

Bangladesh Pakistan 1971 Apology: हाल के समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बनते हुए दिख रहे हैं। पाक के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, इशाक डार भी दो दिन की यात्रा पर ढाका पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।

लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए पाकिस्तान से आधिकारिक माफ़ी मांगने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को एक बार फिर दोहराया है। यह आह्वान इशाक डार की यात्रा के दौरान किया गया, जो 2012 के बाद से ढाका की यात्रा करने वाले सबसे वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी हैं।

ढाका ने याद दिलाया पाक को 1971 का नरसंहार

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि “स्थिर और दूरदर्शी द्विपक्षीय संबंधों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 1971 के युद्ध के दौरान हुए नरसंहार के लिए औपचारिक माफ़ी, संपत्तियों का बंटवारा और चक्रवात पीड़ितों के लिए विदेशी सहायता के हस्तांतरण सहित अनसुलझे ऐतिहासिक मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।”

लेकिन सीएनएन-न्यूज18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अपने बयान में 1971 की माफी या मुआवजे का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे ढाका स्तब्ध रह गया।

ढाका में राजनीतिक हलचल

शुरुआत में, बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ डार की बैठकों को सौहार्दपूर्ण बताया गया। हालाँकि, तनाव तब और बढ़ गया जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया, जो वर्तमान सत्ताधारी दल की लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी रही हैं, के आवास का दौरा किया।

सीएनएन-न्यूज़18 के सूत्रों के अनुसार, इसके बाद मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने सार्वजनिक रूप से इस्लामाबाद से औपचारिक माफ़ी मांगने की बांग्लादेश की माँग दोहराई – इस कदम को कूटनीतिक रणनीति से ज़्यादा घरेलू राजनीतिक समीकरणों से प्रेरित माना जा रहा है। विपक्षी नेताओं ने यूनुस पर अपनी राजनीतिक स्थिति मज़बूत करने के लिए इस संवेदनशील मुद्दे का फ़ायदा उठाने का आरोप लगाया है।

खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी, जो ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध करती रही है, के नेताओं से डार के संपर्क ने विवाद को और गहरा कर दिया। जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिज़न्स पार्टी (एनसीपी) दोनों ने भी इस्लामाबाद से बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए 1971 के अनसुलझे मुद्दों को एक पूर्वापेक्षा के रूप में हल करने का आग्रह किया है।

एक ज़ख्म जो भरने का नाम नहीं ले रहा

विश्लेषकों का मानना ​​है कि यूनुस का नया प्रयास पाकिस्तान के साथ किसी गंभीर समझौते की उम्मीद के बजाय घरेलू राजनीतिक दबाव को दर्शाता है। 1971 की अनसुलझी विरासत बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंधों में एक निरंतर अड़चन बनी हुई है।

यह मांग इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच 15 वर्षों में पहली विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दौरान की गई इसी तरह की माँग की याद दिलाती है। लेकिन सुलह के समय-समय पर किए गए प्रयासों के बावजूद, संबंध ठंडे बने हुए हैं – खासकर तब से जब ढाका ने 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में पाकिस्तानी सैन्य सहयोगियों पर मुकदमे शुरू किए थे। इन मुकदमों ने पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया और संबंधों को और भी कड़वा बना दिया।

India Pakistan Relation: पाकिस्तान से टेंशन के बीच भारत ने दिखाई दरियादिली, बाढ़ की चेतावनी देकर पड़ोसियों को डूबने से बचाया!