Bangladesh: क्या एक बार फिर बांग्लादेश में होने वाला है कुछ बड़ा? राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा; अचानक हुए उलटफेर से सब हैरान

Bangladesh: बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. स्पीकर हाफ़िज़ उद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफ़ा मंज़ूर कर लिया है. चूंकि प्रेसिडेंट का पद खाली है, इसलिए संविधान के अनुसार, नए प्रेसिडेंट के पद संभालने तक स्पीकर ही प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे. स्पीकर ने कहा कि वह बहुत बीमार थे. उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया क्योंकि कई बीमारियों के फैलने की वजह से वह प्रेसिडेंट जैसे ज़रूरी संवैधानिक पद की ज़िम्मेदारी निभाने में शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हैं.

बांग्लादेशी आउटलेट प्रथम आलो के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 50 (3) के अनुसार, प्रेसिडेंट स्पीकर को भेजे गए अपने साइन किए हुए लेटर के ज़रिए इस्तीफ़ा दे सकते हैं और आर्टिकल 54 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है या अगर वह गैरहाज़िरी, बीमारी या किसी और वजह से अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में असमर्थ हैं, तो स्पीकर तब तक प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता.

संविधान के आर्टिकल 123 (2) के अनुसार, अगर प्रेसिडेंट की मौत, इस्तीफ़े या हटाए जाने की वजह से कोई पद खाली होता है, तो अगले 90 दिनों के अंदर नया प्रेसिडेंट चुना जाना चाहिए. संविधान के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक, प्रेसिडेंट का चुनाव पार्लियामेंट के मेंबर के वोट से होता है.

पार्लियामेंट में BNP की मेजॉरिटी

आपको बता दें कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट में रूलिंग BNP की मेजॉरिटी है. इस वजह से पार्टी के कैंडिडेट के अगले प्रेसिडेंट चुने जाने का चांस ज़्यादा है. BNP के टॉप लीडर्स के बीच कई दिनों से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि शहाबुद्दीन के बाद किसे चुना जाएगा.

पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल फील्ड में प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के संभावित इस्तीफे को लेकर ज़ोरदार चर्चा चल रही थी. संबंधित सूत्रों ने कल कहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन इस्तीफा देने के लिए मेंटली तैयार हैं. एक सूत्र ने दावा किया कि उन्होंने गुरुवार को बंगभवन के सीनियर अधिकारियों से मिलने के बाद जाने की अपनी तैयारी के बारे में भी बताया था.

24 अप्रैल, 2023 को प्रेसिडेंट बने थे शहाबुद्दीन

24 अप्रैल, 2023 को अवामी लीग सरकार के दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पांच साल के लिए देश के 22वें प्रेसिडेंट के तौर पर चार्ज संभाला था. इसके मुताबिक, उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 में खत्म होना था. हालांकि, उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से करीब ढाई साल पहले ही इस्तीफा दे दिया.

जुलाई 2024 में एक बड़े विद्रोह में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से, मोहम्मद शहाबुद्दीन के राष्ट्रपति बने रहने को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा और बहस चल रही है. 13वें नेशनल पार्लियामेंट चुनाव के ज़रिए BNP के सत्ता में आने के बाद, उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गईं. आखिरकार, उनके इस्तीफे से राज्य के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद में बदलाव हुआ.