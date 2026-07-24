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बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिया इस्तीफा, आखिर क्यों कार्यकाल से पहले छोड़ा पद? जानें क्या रही वजह

Bangladesh Rastpati Resigns: बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि हाल के दिनों में लंदन प्रवास के दौरान निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से कथित संपर्क की खबरों के बाद वे राजनीतिक विवादों में भी घिर गए थे. उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 तक था, लेकिन उन्होंने करीब दो वर्ष पहले ही पद छोड़ दिया.

By: Ranjana Sharma | Published: July 24, 2026 7:17:10 PM IST

कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन का इस्तीफा
कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन का इस्तीफा


Bangladesh President Resigns: बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 50(3) के तहत राष्ट्रपति स्पीकर को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र देकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. राष्ट्रपति ने इसी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना इस्तीफा स्पीकर को भेजा, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया. हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताया है.

स्पीकर ने स्वीकार किया इस्तीफा

राष्ट्रपति के प्रेस सचिव मो. सरवर आलम के मुताबिक, स्पीकर हाफिजउद्दीन अहमद ने शाम 5:01 बजे राष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. बांग्लादेश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सीधे स्पीकर को ही सौंपते हैं.

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शेख हसीना सेसंपर्क को लेकर उठे थे सवाल

हाल के दिनों में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन राजनीतिक विवादों में भी घिर गए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, मई 2026 में स्वास्थ्य उपचार के लिए लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से संपर्क करने या फोन पर बातचीत करने की कोशिश की थी. इस कॉल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद उनकी राजनीतिक निष्पक्षता और निष्ठा को लेकर सवाल उठने लगे थे.

सत्ता परिवर्तन के बाद बढ़ा राजनीतिक दबाव

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शेख हसीना भारत में रह रही हैं. वर्तमान में देश में बीएनपी (BNP) के नेतृत्व वाली सरकार है और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री हैं. शेख हसीना और तारिक रहमान लंबे समय से एक-दूसरे के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं. ऐसे में शेख हसीना से कथित संपर्क की खबरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया था. पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज थीं. सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में पद छोड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी. बताया गया कि वे मानसिक रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके थे और बंगभवन में इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई थी.

राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों का किया जिक्र

जब मीडिया ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के अनुसार, उन्होंने इस मुद्दे पर इससे अधिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस विषय पर और कुछ नहीं कहना चाहते.

अप्रैल 2028 तक था कार्यकाल

मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था. उनका संवैधानिक कार्यकाल अप्रैल 2028 तक था, लेकिन उन्होंने लगभग दो वर्ष पहले ही पद छोड़ दिया. वे 1971 के मुक्ति संग्राम के योद्धा रह चुके हैं और लोअर ज्यूडिशियरी में न्यायाधीश के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं. सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन उन गिने-चुने शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारियों में शामिल थे, जिनकी नियुक्ति शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के दौरान हुई थी. ऐसे में नई राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद उनका लंबे समय तक पद पर बने रहना अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा था. अब उनके इस्तीफे को बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.

Tags: bangladesh president resigns
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