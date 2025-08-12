पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेशी माल पर चला भारत का बुलडोज़र: जमीनी रास्ते से बांग्लादेश का सामान बंद, इन वस्तुओं पर लगा बैन, क्या होगा असर?

India-Bangladesh border import ban: हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुआई में अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में खटास बढ़ गई है। इस राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश भारत के करीबी मित्र के बजाय पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है, जिससे भारत को सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ वस्तुओं के आयात पर सख्त कदम उठाए हैं, खासकर सीमा के जमीनी मार्गों से।

भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय ने घोषणा की है कि बांग्लादेश से किसी भी जमीनी लैंड पोर्ट के जरिए आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित बनाना और आर्थिक हितों की रक्षा करना है। हालांकि, डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) ने यह स्पष्ट किया है कि इन वस्तुओं के आयात को न्हावा शेवा समुद्री बंदरगाह के माध्यम से अनुमति दी जाएगी।

भारत ने किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है?

प्रतिबंध के तहत भारत ने जूट से बने बुने हुए कपड़े, रस्सी, जूट की बोरी और थैले, अनब्लीच्ड कपड़े, सुतली, रस्सी जैसे कई उत्पादों के जमीनी मार्ग से आयात पर रोक लगा दी है। इससे पहले 27 जून को भी भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े और प्लास्टिक के सामान सहित कई अन्य वस्तुओं के जमीनी मार्ग से आयात पर रोक लगाई थी। यह कदम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के व्यापार पर प्रभाव डाल सकता है क्योंकि वे बांग्लादेश के जरिए कई वस्तुओं का आयात करते हैं।

बांग्लादेश के लिए इस फैसले के दुष्प्रभाव

भारत के इस निर्णय से बांग्लादेश को अब अपने उत्पादों को समुद्री मार्ग से भारत भेजना होगा, जो न केवल महंगा होगा बल्कि समय की भी अधिक खपत करेगा। इससे बांग्लादेश की निर्यात लागत बढ़ेगी और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, बांग्लादेश के लिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने आर्थिक हितों को बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

भारत का दृष्टिकोण

भारत सरकार का कहना है कि बांग्लादेश की व्यापार नीतियों के कारण उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ती राजनीतिक तनाव और व्यापारिक असहमति के चलते यह कदम उठाया गया है ताकि भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा हो सके।

भारत-बांग्लादेश के रिश्ते वर्तमान समय में तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा नतीजा व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। भारत द्वारा बांग्लादेश से जमीनी मार्गों पर आयात पर प्रतिबंध लगाने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाएं बढ़ेंगी और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी इसका असर पड़ सकता है। भविष्य में दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग की आवश्यकता है ताकि पारस्परिक हितों की रक्षा की जा सके और क्षेत्र में शांति बनी रहे।