बांग्लादेश में दरिंदों ने विधवा हिंदू महिला के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, फिर पेड़ से बांधा और काट डाले बाल

Bangladesh Widow Gangrape Case: बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद हिंदुओं की हालत एकदम दयनीय हो गई है. हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है. अब, बांग्लादेश के झेनैदाह ज़िले के कालीगंज सब-डिवीजन में एक 40 साल की हिंदू महिला के साथ कथित तौर पर दो लोगों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आ रहा है. इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आरोपियों ने महिला को एक पेड़ से बांध दिया और उसके बाल काट दिए.

हाल के दिनों में हिंदुओं के खिलाफ अपराधों की यह ताजा घटना है. इससे पहले भी कई हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है, जिसका आरोप बांग्लादेशी चरमपंथियों पर लगाया गया है. इस बीच, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार इसे एक सामान्य आपराधिक घटना बताकर टाल रही है.

पीड़िता ने बताई आपबीती (The victim recounted her ordeal)

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला ने अपनी पुलिस शिकायत में बताया कि उसने ढाई साल पहले कालीगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में शाहिन और उसके भाई से 20 लाख टका में एक दो मंजिला घर के साथ तीन डेसिमल जमीन खरीदी थी. इसके बाद शाहिन उसे गलत प्रस्तान देना शुरू कर दियाऔर जब उसने मना किया तो उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया. शनिवार शाम को जब विधवा के गांव के दो रिश्तेदार उससे मिलने आए तो शाहिन और उसके साथी हसन ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गए और उसके साथ रेप किया. फिर उन्होंने उससे 50,000 टका (लगभग 37,000 रुपये) मांगे.

रिश्तेदारों पर किया हमला (Attacked relatives)

जब उसने पैसे देने से मना किया तो उन्होंने कथित तौर पर उसके रिश्तेदारों पर हमला किया और उन्हें भगा दिया. जब महिला चिल्लाने लगी तो उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसके बाल काट दिए. दोनों आरोपियों ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. उन्होंने विधवा को तब तक टॉर्चर किया जब तक वह बेहोश नहीं हो गई. आरोपियों के जाने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे बचाया और झेनैदाह सदर अस्पताल में भर्ती कराया.

अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा? (What did the hospital superintendent say?)

अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. मोहम्मद मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने बताया कि महिला ने शुरू में डॉक्टरों को नहीं बताया कि क्या हुआ था. बाद में डिकल जांच में पता चला कि उसके साथ दुर्रव्यवहार हुआ है. इसके बाद महिला ने कालीगंज पुलिस स्टेशन में शाहिन और हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. झेनैदाह के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिलाल हुसैन ने कहा कि हमने पीड़िता को पुलिस स्टेशन बुलाया है और उसकी शिकायत दर्ज कर ली है. जांच के बाद पुलिस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.