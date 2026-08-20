‘हिंदुओं को आसानी से मारा जा सकता है’, बांग्लादेश में बैठे मौलाना ने फिर उगला जहर; बयान सुन खौल जाएगा सनातनियों का खून

Bangladeshi Maulana Viral Video: बांग्लादेश में कई समय से हिन्दुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है. पिछले कुछ सालों में सनातनियों में हो रहे सितम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. एक बार फिर बांग्लादेश में हिन्दुओं पर जुल्म शुरू हो गया है. इसी बीच, ढाका में हिंदुओं को धमकियां मिलने की खबर भी आई है. बांग्लादेश के देवबंदी मौलवी और आतंकी नेता हारून इज़हार,ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे जान आपका खून खौल उठेगा. खबरों के मुताबिक, हारून इज़हार ने चटगांव में एक रैली के दौरान खुलेआम हिंदुओं को धमकी दी. बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उनके संबंध अल-कायदा से हैं.

हिंदुओं को आसानी से…

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दावा मूवमेंट के कार्यक्रम में हारुन इजहार ने कथित तौर पर कहा कि हिंदुओं को आसानी से मारा जा सकता है. इतना ही नहीं इसके अलावा उसने कहा कि उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लोग ही इसके लिए काफी हैं. हारुन इजहार के इस कथित बयान को लेकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अब खतरा बढ़ता जा जा रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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चर्चा में रहता है हारून

मुफ़्ती हारून बिन इज़हार जिन्हें हारून इज़हार के नाम से भी जाना जाता है. कट्टरपंथी इस्लामी गुट ‘हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम’ से जुड़े एक वरिष्ठ सदस्य और मौलवी मुफ़्ती इज़हारुल इस्लाम के बेटे हैं. वे एक बार फिर क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं के केंद्र में आ गए हैं. उनकी हालिया गतिविधियों ने भारत, बांग्लादेश और उन अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों का ध्यान खींचा है जो दक्षिण एशिया में चरमपंथी नेटवर्क पर नज़र रखती हैं. वे अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहे हैं.