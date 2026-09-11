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Bangladesh: मां का निधन, अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 5 घंटे की पैरोल… फूट-फूटकर रोते दिखे चिन्मय कृष्ण दास

Chinmoy Das Mother Last Rites: बांग्लादेश जेल में बंद चिन्मय दास की मां संध्या रानी धर का निधन हो गया. मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें महज पांच घंटे की पैरोल मिली. जिसके बाद चिन्मय दास की फूट-फूटकर रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shristi S | Published: September 11, 2026 10:06:12 PM IST

मां के अंतिम संस्कार पर फूट-फूटकर रोए चिन्मय कृष्ण दास
मां के अंतिम संस्कार पर फूट-फूटकर रोए चिन्मय कृष्ण दास


Bangladesh Chinmoy Das Mother Last Rites: मां को खोने का दुख किसी भी बेटे के लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन जब अंतिम समय में मां के पास रहने का मौका भी न मिले तो यह पीड़ा और ज्यादा गहरी हो जाती है. बांग्लादेश में हिंदू अधिकारों की आवाज उठाने वाले और इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्ण दास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जेल में बंद चिन्मय दास की मां संध्या रानी धर का निधन हो गया. मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें महज पांच घंटे की पैरोल मिली. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वह भावुक होकर फूट-फूटकर रोते नजर आए, जिसे देख हर किसी का दिल पसीज गया.

अंतिम दिनों में बेटे के आश्रम में रहने की जताई थी इच्छा

चिन्मय कृष्ण दास की 70 साल की मां संध्या रानी धर लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं. उनका हथजारी स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा था. बताया गया कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अस्पताल के बजाय अपने बेटे के आश्रम के माहौल में रहने की इच्छा जताई थी. हालांकि, परिस्थितियों के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी. गुरुवार सुबह संध्या रानी धर का निधन हो गया. इसके बाद परिवार की ओर से चिन्मय कृष्ण दास को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति देने के लिए आवेदन किया गया.

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मात्र पांच घंटे की पैरोल पर जेल से बाहर आए चिन्मय कृष्ण दास

द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, चटगांव के जिला उपायुक्त मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम ने परिवार के आवेदन के बाद चिन्मय कृष्ण दास को पांच घंटे के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया. इस दौरान उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के अनुमति दी गई. 

सामने आए वीडियो में चिन्मय दास अपनी मां को याद कर भावुक हो फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा और मां-बेटे के रिश्ते को लेकर भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

क्यों जेल में बंद हैं चिन्मय कृष्ण दास

चिन्मय कृष्ण दास को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था. उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए थे और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप भी सामने आया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए थे और तनाव की स्थिति भी बनी थी. 

Tags: bangladeshChinmoy Krishna Das
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