बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस बार पत्रकार को सरेआम गोली मारकर उतारा मौत के घाट

Bangladesh Hindu Journalist Murder Case: बांग्लादेश में हिंदू पत्रकार की हत्या कर दी गई है. इससे पहले 4 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है. बांग्लादेश में इन दिनों हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रही है.

By: Sohail Rahman | Published: January 5, 2026 10:37:46 PM IST

Murder of Hindu in Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और हिंदुओं के खिालाफ लगातार बढ़ती जा रही है. अब जानकारी सामने आ बांग्लादेश में एक पत्रकार की सरेआम गोली मारकर की हत्या कर दी गई है. जेसोर जिले के मनीरामपुर में बदमाशों ने दिनदहाड़े राणा प्रताप नाम के एक युवा हिंदू व्यक्ति की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी. यह पूरी घटना सोमवार (5 जनवरी, 2026) को शाम करीब 6 बजे कोपालिया बाजार इलाके में घटित हुई है.

चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे. उन्होंने राणा को उसकी आइस फैक्ट्री से बाहर बुलाया और उसे बाजार में एक क्लिनिक के पास एक गली में ले गए. उनके बीच बहस हुई, जिसके बाद हमलावरों ने राणा के सिर पर कई गोलियां चलाईं.

चश्मदीदों ने क्या कहा? (What did the eyewitnesses say?)

मनोहरपुर यूनियन परिषद के चेयरमैन अख्तर फारुक मिंटू ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि हमलावर राणा को फैक्ट्री से खींचकर गली के मुहाने तक ले गए उसकी हत्या कर दी और फिर सड़क के रास्ते मनीरामपुर की ओर भाग गए. इस बीच, जिस अखबार में राणा प्रताप काम करते थे, उसके न्यूज़ एडिटर अबुल कासिम ने बताया कि राणा प्रताप उनके एक्टिंग एडिटर थे. उन्होंने कहा कि हालांकि राणा पर पहले भी आरोप लगे थे, लेकिन उन्हें सभी मामलों में बरी कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि वह हत्या के पीछे के मकसद पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.

पुलिस ने क्या बताया? (What did the police say?)

इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय थाना पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमें मनीरामपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) रज़ीउल्लाह खान ने कहा कि खबर मिलते ही वे मौके पर पहुंचे. शव बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया गया है. पुलिस घटना में शामिल लोगों की जांच कर रही है.

अब तक कितने हिंदुओं की हुई हत्या? (How many Hindus have been killed so far?)

यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले बांग्लादेश में दीपू दास, अमृत मंडल, बजेंद्र बिस्वास और खोकन दास नाम के हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है. दीपू दास की कथित ईशनिंदा के आरोप में हत्या कर दी गई थी. व्यवसायी खोकन दास पर भीड़ ने हमला किया, फिर उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. कई दिनों के इलाज के बाद खोकन की मौत हो गई. 

