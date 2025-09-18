Sheikh Hasina नहीं रहीं बांग्लादेश की नागरिक? चुनाव आयोग का बड़ा एलान

Bangladesh: बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने शेख हसीना (Sheikh Hasina) पर एक बड़ी कार्रवाई की है. चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि उसके पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना के राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को बंद कर दिया गया है. इस वजह से वह अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव में मतदान नहीं कर पाएगी.

बंद कर दिया गया NID

चुनाव आयोग (Election Commission) के सचिव अख्तर अहमद ने एक बयान में कहा कि पूर्व पीएम हसीना के एनआईडी को बंद कर दिया गया है. इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर किसी का एनआईडी बंद है, तो वह विदेश में बैठ कर मतदान नहीं कर सकता है.

परिवार के इन लोगों की भी ID होगी बंद

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि न केवल हसीना, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों और कुछ करीबी लोगों के पहचान पत्र भी बंद हो गए हैं.उन्होंने बताया कि हसीना की छोटी बहन शेख रहना, बेटे सजीब वजेद जॉय और बेटी सईमा वजेद पुतुल ने भी एनआईडी को अवरुद्ध कर दिया है.

इसके अलावा, शेख हसीना की बहन रेहाना के बच्चों और शेख हुसी के पूर्व सुरक्षा सलाहकार, सेवानिवृत्त प्रमुख जनरल तारिक सिद्दीकी और उनके परिवार को भी मतदान से रोक दिया गया है. हालांकि, चुनाव आयोग के सचिव अहमद ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

राष्ट्रीय पहचान पत्र क्या है?

राष्ट्रीय पहचान पत्र, या एनआईडी, एक पहचान पत्र है जिसे विदेश में बैठे लोग भी अपने देश में मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग के सचिव अहमद ने इस बारे में कहा और कहा कि जो लोग न्याय से बचने के लिए विदेश भाग गए हैं या किसी अन्य कारण से अपने देश के आम चुनाव में भी मतदान कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके एनआईडी कार्ड सक्रिय हों और उन्हें अवरुद्ध नहीं किया गया हो.

वास्तव में, शेख हसीना को पिछले साल बांग्लादेश में हिसंक छात्र आंदोलन के कारण भारत से भागने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई. इसके बाद, मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला, जिसके बाद हसिना और उनकी सरकार के अन्य नेताओं पर मानवता के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और अवामी लीग पार्टी की गति गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया.