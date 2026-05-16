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‘ट्रंप-नेतन्याहू’ को किया जाएगा इस बार हलाल! भारत के पड़ोस में चल रही बड़ी तैयारी

Albino Buffaloes Bangladesh: नारायणगंज के एक फार्म में करीब 700 किलोग्राम वजन वाला एल्बिनो भैंसा लोगों का ध्यान खींच रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 16, 2026 10:41:29 PM IST

'ट्रंप-नेतन्याहू' को किया जाएगा हलाल!
'ट्रंप-नेतन्याहू' को किया जाएगा हलाल!


Trump-Netanyahu Name Buffaloes: बांग्लादेश में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. इसी बीच ढाका के पास स्थित नारायणगंज का भैंसा बाजार सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का केंद्र बन गया है. इसकी वजह यहां बिक रहे दो एल्बिनो भैंसों के नाम हैं, जिन्हें दुनिया के दो चर्चित नेताओं के नाम पर रखा गया है.

‘डोनाल्ड ट्रंप’ नाम का भैंसा बना आकर्षण

नारायणगंज के एक फार्म में करीब 700 किलोग्राम वजन वाला एल्बिनो भैंसा लोगों का ध्यान खींच रहा है. उसके मालिक ने उसका नाम (Donald Trump) के नाम पर ‘डोनाल्ड ट्रंप’ रखा है. फार्म मालिक के अनुसार यह भैंसा बेहद शांत और सीधा स्वभाव का है. बताया गया कि इसे लगभग 550 टका प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया गया है और ईद से पहले नए मालिक को सौंप दिया जाएगा.

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‘नेतन्याहू’ नाम वाले भैंसे की अलग पहचान

इसी इलाके के एसएस कैटल फार्म में एक और एल्बिनो भैंसा मौजूद है, जिसका वजन 750 किलोग्राम से ज्यादा बताया जा रहा है. इस भैंसे का नाम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के नाम पर रखा गया है. फार्म मैनेजर का कहना है कि यह भैंसा बेहद आक्रामक और लड़ाकू स्वभाव का है. जब कोई इसे खाना खिलाने जाता है तो यह सींग मारने की कोशिश करता है और गुस्से में फुफकारने लगता है.

लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही

इन अनोखे नामों और भैंसों की खासियत की वजह से फार्म पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है. दूर-दूर से लोग इन भैंसों को देखने, तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी इनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे यह बाजार और ज्यादा चर्चाओं में आ गया है.

एल्बिनो भैंसों को लेकर बढ़ा आकर्षण

फार्म संचालकों के मुताबिक इस इलाके में कुल छह एल्बिनो भैंसे हैं, जो अपने अलग रंग और स्वभाव के कारण खास आकर्षण बने हुए हैं. बकरीद से पहले इन भैंसों की चर्चा ने स्थानीय बाजार को एक तरह से पर्यटन स्थल जैसा माहौल दे दिया है.

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Tags: Albino BuffaloesbangladeshDonald TrumpEid Al Adha 2026Netanyahu
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