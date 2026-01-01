Bangladesh Crisis: शेख हसीना ने नए साल पर भरी हुंकार, बोलीं- ‘बांग्लादेश को अंधेरे की यात्रा से निकालना होगा’

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश अवामी लीग की चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी द्वारा शेयर किए गए नए साल के संदेश में, 2026 की शुभकामनाएँ देते हुए लोगों से “देश को अंधेरे की इस यात्रा से बचाने” के लिए एकजुट होने की अपील की. यह संदेश बांग्लादेश अवामी लीग के आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट किया गया था, जिसमें शेख हसीना की ओर से देश के लोगों को नए साल की शुभकामनाएँ दी गई थीं. उन्होंने कहा, “मेरे प्यारे बांग्लादेश को नए साल की शुभकामनाएँ. यह नया साल बांग्लादेश के सभी लोगों के लिए असीम सद्भाव, खुशी और समृद्धि लाए.”

शेख हसीना ने क्या कहा ?

नई शुरुआत की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा, “यह साल पिछले दुखों और तकलीफों को मिटा दे, गलतियों और कमियों को सुधारे, और सभी के लिए एक यादगार साल बने.” देश के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे विज़न पर ज़ोर देते हुए शेख हसीना ने कहा, “यह मेरा सबसे बड़ा सपना और ज़िंदगी भर की लड़ाई की तमन्ना है कि यह देश सच में इसके सभी लोगों का हो – चाहे उनका धर्म, रंग, वर्ग, पेशा या जातीय पहचान कुछ भी हो.”

बिना नाम लिए लगाए इल्जाम

इस संदेश में, अवामी लीग की चेयरपर्सन ने देश के खिलाफ़ साज़िशों का ज़िक्र किया, और कहा, “प्यारे देशवासियों, देश को बर्बाद करने की साज़िशों में लगे साज़िशकर्ताओं के नकाब और घटिया चेहरे आपके सामने पहले ही बेनकाब हो चुके हैं.“उन्होंने बिना नाम लिए कुछ ताकतों पर बांग्लादेश को संकट में धकेलने का आरोप लगाया और कहा, “आपने देखा है कि कैसे गैर-कानूनी कब्ज़ा करने वालों ने, आपको बंधक बनाकर, बेहिसाब भ्रष्टाचार, झूठ और अपने निजी स्वार्थों के नशे में देश को अंधेरे की ओर धकेल दिया है.” बांग्लादेश की ग्लोबल स्थिति का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “हमारा प्यारा बांग्लादेश आज पूरी दुनिया में डर का दूसरा नाम बन गया है. नतीजतन, आज कोई भी देश बांग्लादेश और उसके लोगों को इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखता.”

