Bangladesh Crisis: बांग्लादेश पुलिस का ‘भारत रोना’, उस्मान हादी के हत्यारों को लेकर किया बड़ा दावा, नाकेबंदी का भी ऐलान

Bangladesh Crisis News: बांग्लादेश में पिछले डेढ़ साल से ज्यादा समय से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है. हाल ही में छात्र नेता उस्मान हादी की हुई हत्या ने इसे और आग दी है. अब उस्मान हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश पुलिस ने बड़ा दावा किया है.

By: Hasnain Alam | Published: December 28, 2025 2:28:43 PM IST

Bangladesh Crisis Update: बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल जारी है. छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लगभग दो हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है. पुलिस अब तक हत्यारों को पता नहीं लगा सकी है. इस बीच इकबाल मंच ने रविवार को पूरे देश में पूरी तरह से नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया है.

दूसरी तरफ रविवार को ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस ने दावा किया है कि उस्मान हादी की हत्या के दोनों प्रमुख अभियुक्त मैमनसिंह की हलुआघाट सीमा से होकर भारत भाग गए हैं. पुलिस ने कहा कि आरोपी फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख ने भारत पहुंचने के बाद पहले पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में शरण ली थी.

उस्मान हादी की हत्या सुनियोजित थी- बांग्लादेश पुलिस

पुलिस का कहना है कि उस्मान हादी की हत्या सुनियोजित थी. इस मामले में हमलावरों को भारत भागने में मदद करने वालों समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से छह लोगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और  मोटरसाइकिल बरामद की गई है. साथ ही पुलिस ने 218 करोड़ टका के हस्ताक्षर किए हुए चेक भी जब्त किए हैं.

गौरतलब है कि उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका के कई इलाकों में 18 दिसंबर को हिंसा भड़क गई थी. इकबाल मंच यूनुस सरकार को लगातार अल्टीमेटम देता रहा है कि अगर हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा. नाकाबंदी के ऐलान से पहले इकबाल मंच लगातार दो दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है.

12 दिसंबर को हादी को मारी गई थी गोली

इंकलाब इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को ढाका, सिलहट, चटगांव और कुश्तिया में सड़कें जाम कर दीं. कार्यकर्ताओं ने हादी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए धरना दिया. 12 दिसंबर को हादी को बाइक सवार दो बदमाशों ने सिर पर गोली मारी थी. इसके बाद इलाज के दौरान सिंगापुर में उसकी मौत हो गई थी.

शेख हसीना खिलाफ प्रदर्शन के प्रमुख चेहरों में से एक था हादी

बता दें कि बांग्लादेश में पिछले डेढ़ साल से ज्यादा समय से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है. इस दौरान हिंसा की घटना भी सामने आई है. शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और वहां से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी. उस्मान हादी को शेख हसीना खिलाफ प्रदर्शन के प्रमुख चेहरों में से माना जाता था.

