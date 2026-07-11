बांग्लादेश में छाई ऐसी कंगाली! आ गई भीख मांगने की नौबत; 4.54 लाख करोड़ डूबते ही मचा हड़कंप

Bangladesh Banking Crisis: जहां एक तरफ पाक की हालत बद से बदतर बनी हुई है वहीं अब बांग्लादेश का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है. हाल ही में बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरे देश में हाहाकार बचा हुआ है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बेहद ही बेकार श्रेणी में आ गई. हाल ही में आई एक चिंताजनक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से हिल चुका है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में बैंकों द्वारा दिए गए कुल लोन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बैड डेट बन गया है, जिसे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है. NPA के मामले में बांग्लादेश अब दुनिया में दूसरे स्थान पर है, उससे आगे सिर्फ़ यूक्रेन है. दक्षिण एशियाई (SAARC) देशों में भी इसकी स्थिति सबसे खराब है.

पटरी पर आया बांग्लादेश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैड लोन (37.35%) के सबसे बड़े हिस्से के साथ यूक्रेन वैश्विक सूची में सबसे ऊपर है; यह देश कई सालों से युद्ध का सामना कर रहा है. शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है. स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के NPA आंकड़े चाड (31.51%) और गिनी (31.15%) जैसे अफ्रीकी देशों से भी खराब हैं. बांग्लादेश बैंक के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 के अंत तक देश का बैड लोन बढ़कर 5.89 लाख करोड़ टका (₹4.54 लाख करोड़) हो गया. गौरतलब है कि इस राशि में से 31,000 करोड़ टका का कर्ज सिर्फ़ पिछले तीन महीनों में बैड डेट में बदल गया.

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राजनेताओं ने कर डाला खेला

बांग्लादेशी अखबार ‘द बिजनेस स्टैंडर्ड’ की एक रिपोर्ट में इस संकट के लिए कमजोर नियमों और सबसे बढ़कर राजनीतिक प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया गया है. लोन देते समय, बैंकों ने कर्ज लेने वाले की चुकाने की क्षमता के बजाय राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता दी. राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों की सिफारिशों के आधार पर लोन दिए गए. इन लोन ने देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया है. देश में कुल बकाया कर्ज 18.25 लाख करोड़ टका है. स्थिति ऐसी है कि अगर विशेष श्रेणियों के तहत संकटग्रस्त लोन को भी शामिल किया जाए, तो बांग्लादेशी बैंकों के पास मौजूद फंड का 61 प्रतिशत हिस्सा अधर में लटका हुआ है.