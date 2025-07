Bangladesh Air Force Jet Crash: बांग्लादेश एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट हुआ क्रैश, ढाका के स्कूल में हुई दुर्घटना, एक की मौत और 4 लोग हुए घायल

Bangladesh Air Force Jet Crash: सेना और एक अग्निशमन अधिकारी के अनुसार सोमवार को एक दुखद घटना में बांग्लादेश वायु सेना का एक प्रशिक्षण विमान ढाका के उत्तरी उत्तरा इलाके में एक स्कूल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना उस समय हुई जब छात्र माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज में मौजूद थे। यह विमान दोपहर में ढाका के उत्तरा इलाके में माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “एक F-7 BGI प्रशिक्षण विमान ने आज दोपहर 1:06 बजे उड़ान भरी और उसके तुरंत बाद कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।”

बांग्लादेश सेना के जनसंपर्क कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में पुष्टि की कि दुर्घटनाग्रस्त F-7 BGI विमान वायु सेना का था। अग्निशमन अधिकारी लीमा खान ने फोन पर बताया कि कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए, हालाँकि उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी। दुर्घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद एम्बुलेंस और वायु सेना के हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

VIDEO | Dhaka: Bangladesh Air Force training jet crashes into a school in Dhaka, killing at least one person, fire official says. More details awaited.

(Source: PTI Videos) pic.twitter.com/bzXMGqJTEE

— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2025