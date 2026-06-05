बॉर्डर पर फिर बढ़ी तकरार! बांग्लादेश ने भारत पर मढ़ा ‘अवैध प्रवासियों’ का आरोप; जानें क्या है पूरा मामला

भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत में अवैध प्रवासियों का मुद्दा एक बार फिर अहम हो गया है. बांग्लादेश का आरोप है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ​​अवैध प्रवासियों को उसकी सीमा के पार भेजने की कोशिश कर रही हैं. ढाका का दावा है कि पिछले 24 घंटों में ऐसी कई कोशिशें की गईं, जिन्हें उसकी सीमा सुरक्षा एजेंसी ने नाकाम कर दिया. बांग्लादेश का कहना है कि सीमा से जुड़े मामलों को दोनों देशों के बीच तय कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए. इस बीच, इन घटनाओं ने सीमा प्रबंधन और अवैध प्रवासियों की पहचान को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

BGB ने सीमा पर निगरानी बढ़ाई

बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल, ‘बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश’ (BGB) का दावा है कि हाल के दिनों में उसने कई संदिग्ध गतिविधियों को रोका है. एजेंसी के मुताबिक, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और किसी भी तरह की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है. BGB ने यह भी कहा कि सीमा पार करने या वापस आने वाले किसी भी व्यक्ति को दोनों देशों के नियमों और आपसी समझौतों का पालन करना होगा. एजेंसी ने बताया कि झेनाइदाह इलाके में लोगों को सीमा पार भेजने की कथित कोशिश की खबरों के बाद सुरक्षा उपाय और कड़े कर दिए गए हैं.

4,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी साझा सीमा

भारत और बांग्लादेश के बीच 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसे दुनिया की सबसे जटिल और संवेदनशील सीमाओं में से एक माना जाता है. यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है. भौगोलिक परिस्थितियों, नदी-नालों वाले इलाके और आबादी के घनत्व के कारण सीमा प्रबंधन दोनों देशों के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है. अवैध घुसपैठ, तस्करी और नागरिकों की पहचान से जुड़े मुद्दे अक्सर दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं.

दिल्ली में होने वाली बैठक पर नजर

सीमा विवाद और अवैध प्रवासियों के मुद्दे के बीच, दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत होने वाली है. भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के प्रमुखों के बीच 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में एक बैठक प्रस्तावित है. इस बैठक में सीमा प्रबंधन, अवैध आव्रजन, सुरक्षा सहयोग और सीमा-पार गतिविधियों सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. राजनयिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने और बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

बांग्लादेश की राजनीति में हलचल

सीमा विवाद के बीच, बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में भी अहम घटनाक्रम सामने आए हैं. अवामी लीग की वरिष्ठ नेता और नारायणगंज सिटी कॉरपोरेशन की पूर्व मेयर सेलिना हयात को ज़मानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है. उनकी रिहाई को बांग्लादेशी राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले, अवामी लीग से जुड़े अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी कानूनी मामलों में राहत मिली थी. राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि इन घटनाओं का देश की आंतरिक राजनीति पर असर पड़ सकता है.