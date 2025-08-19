Home > विदेश > Baltimore Harbor explosion: चेसापीक खाड़ी में मची तबाही, जहाज़ में हुआ ऐसा विस्फोट, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Baltimore Harbor explosion: मैरीलैंड के चेसापीक खाड़ी स्थित बाल्टीमोर हार्बर में एक मालवाहक जहाज में विस्फोट हुआ। अब इस  घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 19, 2025 09:04:00 IST

Baltimore Harbor explosion
Baltimore Harbor explosion

Baltimore Harbor explosion: सोमवार को मैरीलैंड के चेसापीक खाड़ी स्थित बाल्टीमोर हार्बर में एक मालवाहक जहाज में विस्फोट हुआ। अब इस  घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना उस समय हुई जब जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के अवशेषों के पास से गुज़र रहा था।

कोई घायल नहीं

बाल्टीमोर शहर के अग्निशमन अधिकारियों ने डब्ल्यूबीएएल-टीवी को बताया कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। अग्निशमन विभाग के प्रवक्ता जॉन मार्श ने पुष्टि की कि जहाज पर किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

कब हुआ विस्फोट ? 

बाल्टीमोर और चेसापीक बे शिपवॉचर्स समूह के सदस्य माइक सिंगर ने बताया कि विस्फोट शाम लगभग 6:28 बजे हुआ। उनके अनुसार, जहाज कोयले से लदा हुआ था और अभी-अभी सीएसएक्स कोल डॉक से रवाना हुआ था। अभी तक अधिकारियों ने इन विवरणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कही ये बात 

बाल्टीमोर क्षेत्र के कई इलाकों के निवासियों ने विस्फोट महसूस होने की बात कही कुछ ने तेज़ धमाकों का भी ज़िक्र किया। एक व्यक्ति ने बताया, “मुझे पता था कि मुझे कुछ महसूस हुआ है!! मैं पासाडेना में हूँ और मेरे पैरों के नीचे कुछ हिल रहा था। मुझे लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। मेरे प्रेमी ने कहा कि उसे लगा कि यह बिजली गिरने जैसी आवाज़ है।” एक अन्य ने बताया, “बहुत भयानक आवाज़ थी और पूरा घर हिल गया! पासाडेना में फार्मिंगटन।”

एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, “पम्फ्रे/ब्रुकलिन पार्क इलाके में मेरे कुत्ते भौंकने लगे और मुझे उनकी आवाज़ किसी ट्रांसफ़ॉर्मर जैसी लगी।”

ब्रुकलिन पार्क के एक उपयोगकर्ता ने लिखा, “यहाँ ब्रुकलिन पार्क है। धमाका इतना तेज़ था कि हमारे सबसे बड़े बियर्डेड ड्रैगन को ऐंठन होने लगी। अपने पिछले प्रजनन सत्र के बाद से ही उसे ऐसी घटनाएँ होती रही हैं। वह किसी भी अत्यधिक शोर या कंपन के प्रति बहुत संवेदनशील हो गई है। हम उसे यथासंभव गर्म और आरामदायक रखने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया प्रार्थना करें।”

एक अन्य ने बताया, “मैं यहाँ सेवर्न में रूट 100 के पास सोफ़े पर था और मैंने ऐसा सुना कि मुझे लगा कि कोई मेरी छत पर कूद रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है।”

