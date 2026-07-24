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Asim Munir Balochistan Operation: बलूचिस्तान में और खूनी होगा खेल? असीम मुनीर की चेतावनी, भारत पर फिर लगाया आरोप!

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना अब क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है? जानिए जनरल असिम मुनीर के रुख और भारत पर लगे आरोपों का पूरा सच.

By: Shivani Singh | Published: July 24, 2026 1:40:04 PM IST

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना अब क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है?
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना अब क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है?


पाकिस्तान के थल सेना  प्रमुख जनरल असीम मुनीर का कहना है कि बलूचिस्तान में अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान रुकेंगे नहीं, बल्कि और तेज होंगे. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंसा फैलाने वाले किसी भी गुट के खिलाफ पाकिस्तानी सेना पूरी सख्ती से निपटेगी.

हमेशा की तरह, इस बार भी उन्होंने बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधने की कोशिश की हालांकि भारत ऐसे बेबुनियाद आरोपों को हमेशा सिरे से खारिज करता रहा है.

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बलूचिस्तान में कड़े सैन्य एक्शन के संकेत

बलूचिस्तान से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असिम मुनीर ने कहा कि इलाके में शांति बहाली के लिए सेना और सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं. उन्होंने दोहराया कि जो भी संगठन वहां हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तानी सेना अपनी पूरी ताकत से उन्हें नाकाम करेगी.

भारत पर फिर पुराना वही आरोप

अपने भाषण में असीम मुनीर ने दावा किया कि कुछ ‘विदेशी ताकतें’ बलूचिस्तान का माहौल खराब करने की फिराक में हैं. भले ही उन्होंने सीधे तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस इशारे को भारत से जोड़कर ही देखा जा रहा है. भारत हमेशा से पाकिस्तान के इन दावों को पूरी तरह खारिज करता आया है और इन्हें अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की रणनीति करार देता रहा है.

बलूचिस्तान का सुलगता इतिहास

क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आबादी के मामले में यह सबसे पीछे है. यहां लंबे समय से अलगाववादी गुटों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष चल रहा है. यह इलाका अक्सर सेना के काफिलों, सरकारी ठिकानों, सड़कों और खासकर चीन से जुड़े CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) प्रोजेक्ट्स पर होने वाले हमलों को लेकर सुर्खियों में रहता है.

स्थानीय लोगों की परेशानी 

पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उनके अभियान केवल उग्रवादियों और आतंकियों के खिलाफ हैं. दूसरी तरफ, वहां के नागरिकों और मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सैन्य अभियानों की आड़ में आम बेकसूर लोगों को भी उत्पीड़न और परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हालांकि, पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को कभी स्वीकार नहीं करती.

बलूचिस्तान इतना अहम क्यों है?

बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है. यहां गैस, तांबा, सोना और कई कीमती खनिजों के विशाल भंडार हैं. बलूच अलगाववादियों का मुख्य मुद्दा यही रहा है कि इस इलाके की दौलत का इस्तेमाल तो पूरे पाकिस्तान और चीन के फायदे के लिए किया जाता है, लेकिन यहां के मूल निवासियों को इसके अधिकार और बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलतीं. पाकिस्तान सरकार उनके इन दावों को गलत बताती रही है.

आगे क्या हो सकता है?

असीम मुनीर के इस कड़े बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में सैन्य अभियान और ज्यादा उग्र हो सकते हैं. ज़ाहिर है, इससे पहले से ही तनावझेल रहे इस इलाके की सुरक्षा स्थिति और बिगड़ सकती है.

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