इस देश में आया ‘बेबी बूम’: घटती आबादी के संकट के बीच राहत की खबर, सात साल में हुआ सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म

लंबे समय से अपनी घटती आबादी और कम जन्म दर से परेशान दक्षिण कोरिया के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. हाल ही में सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2026 में देश में बच्चों के जन्म की संख्या पिछले सात वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है.

सरकारी डेटा के अनुसार, अप्रैल, 2026 में यहां 24,521 बच्चों का जन्म हुआ है जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में करीब 18 प्रतिशत ज्यादा है. बता दें कि यह अप्रैल 2019 के बाद किसी भी अप्रैल महीने में दर्ज की गई बच्चों के जन्म की सबसे बड़ी संख्या है.

धीरे-धीरे जन्म दर में हो रही वृद्धि

दक्षिण कोरिया में सिर्फ अप्रैल में ही अधिक बच्चों का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि जनवरी से अप्रैल के बीच भी कुल 99,534 बच्चों का जन्म हुआ. यह आंकड़ा इस देश की बढ़ती जन्म-दर को प्रदर्शित करता है. पिछले कई सालों से देश में बच्चों की जन्म दर काफी कम हो गयी थी. हाल ही में हुआ बच्चों का जन्म पिछले सात वर्षों में सबसे ज्यादा है और पिछले साल की तुलना में 15.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है.

विशेषज्ञों के अनुसार जन्म-दर में आई बदलाव के पीछे शादियों की बढ़ती संख्या और परिवार बढ़ाने को लेकर लोगों की बदलती सोच बड़ी वजह है. अप्रैल में दक्षिण कोरिया में शादियों की संख्या भी 9 प्रतिशत बढ़कर 20,622 तक पहुंच गई है, जो पिछले एक दशक के सबसे बड़े आंकड़ों में से एक है.

देश की औसत प्रजनन दर हुई 0.93

दक्षिण कोरिया के सरकारी डेटा के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर भी पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है. बता दें कि वर्तमान में जन्म दर 0.93 हो गई है, जबकि एक साल पहले यह 0.80 थी. यह सुधार भले ही सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए अभी भी ये आंकड़े कम हैं. स्थिर आबादी बनाये रखने के लिए जन्म-दर का स्तर 2.1 होना जरूरी है. इस बीच देश में तलाक के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अप्रैल में इस देश में 7,829 तलाक हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 7.3 प्रतिशत अधिक हैं.