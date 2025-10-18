Home > विदेश > 2026 में आएगी कयामत! कैसा दिखेगा मंजर; बाबा वेंगा की ये भयानक भविष्यवाणी सुन कांप उठेगी रूह

2026 में आएगी कयामत! कैसा दिखेगा मंजर; बाबा वेंगा की ये भयानक भविष्यवाणी सुन कांप उठेगी रूह

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा द्वारा की गई एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, उनका कहना है कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी. साल 2026 आर्थिक तबाही का साल हो सकता है.

By: Heena Khan | Published: October 18, 2025 11:34:45 AM IST

Baba Vanga 2026 predictions: बाबा वेंगा का नाम हर कोई जानता होगा. वहीं अब बाबा वेंगा द्वारा की गई एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, उनका कहना है कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी. साल 2026 आर्थिक तबाही का साल हो सकता है. यह नकदी की तंगी का साल भी हो सकता है. लैड बाइबल की रिपोर्ट के मुताबिक, बाबा वंगा ने 2026 में वैश्विक वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की है. आइए जानें कि आने वाला साल कैसा रहेगा. बाबा वंगा के अनुसार, इस वर्ष डिजिटल और भौतिक, दोनों मुद्रा प्रणालियाँ ध्वस्त हो जाएँगी, जिससे नकदी संकट पैदा होगा. इससे बैंकिंग संकट और मुद्रा मूल्यों में गिरावट आ सकती है, जिसका लोगों के जीवन पर असर पड़ सकता है.

आएगा भयानक आर्थिक संकट 

उनका कहना है कि आर्थिक संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरें और प्रौद्योगिकी उद्योग में अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिससे आम लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा और उनके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा.हाल की बाजार अस्थिरता, प्रौद्योगिकी कम्पनियों में बड़े पैमाने पर छंटनी, तथा भू-राजनीतिक अनिश्चितता से संकेत मिलता है कि आने वाले वर्ष में एक बड़ी आर्थिक तबाही हो सकती है.

क्या सच साबित होगी भविष्यवाणी 

वैसे तो बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं, जबकि कुछ झूठी भी साबित हुई हैं. वहीं अब सवाल उठता है कि क्या उनके द्वारा की गई ये भविष्यवाणी भी सच साबित होगी या नहीं. अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक संकट की उनकी भविष्यवाणियों को खारिज कर दिया है. लेकिन, कुछ लोग अब भी बाबा वंगा की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं. और उन्हें काफी मानते भी हैं. 

