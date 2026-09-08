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Baba Vanga Mysterious Prophecies: विश्व में बड़ी उथल-पुथल, कई देशों में होगा सत्ता परिवर्तन; क्या पुतिन की होगी हत्या?

Baba Vanga Mysterious Prophecies: Vt की रिपोर्ट के अनुसार, वांगा की 2027 की भविष्यवाणी बताती है कि इस घटनाक्रम से इंसानियत हमेशा के लिए बंट जाएगी और एक छोटा सा समूह बनेगा जिसके पास आम लोगों से कहीं ज़्यादा क्षमताएं होंगी.

By: JP Yadav | Published: September 8, 2026 3:37:18 PM IST

Baba Vanga Mysterious Prophecies: विश्व में बड़ी उथल-पुथल, कई देशों में होगा सत्ता परिवर्तन; क्या पुतिन की होगी हत्या?
Baba Vanga Mysterious Prophecies: विश्व में बड़ी उथल-पुथल, कई देशों में होगा सत्ता परिवर्तन; क्या पुतिन की होगी हत्या?


Baba Vanga Mysterious Prophecies:  ‘भविष्यवक्ता’ बाबा वांगा की भविष्यवाणी इंसानों को एक डरावने बदलाव के बारे में आगाह करती है. इसके साथ ही उनकी 3 खतरनाक भविष्यवाणियां भी चर्चा मैं हैं. कहा जाता है कि दुनिया के नामी-मशहूर बाबा वांगा ने ही अमेरिका 9/11 और कोविड महामारी की भविष्यवाणी की थी. अब उनका नाम 2027 के लिए एक अनोखी भविष्यवाणी से जोड़ा जा रहा है. 1996 में दुनिया को अलविदा कहने वाले बुल्गारिया के रहस्यवादी बाबा वांगा ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि कोई रहस्यमयी बीमारी या जेनेटिक प्रयोग ऐसे लोगों को पैदा करेगा जिनमें ‘सुपरह्यूमन’ (असाधारण इंसानी) जैसी खूबियां होंगी. इस कथित भविष्यवाणी में उनकी क्षमताओं या इस बदलाव के होने के तरीके के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे सीक्रेट जीन एडिटिंग से लेकर बायोलॉजिकल वॉरफेयर (जैविक युद्ध) तक की थ्योरीज़ को बढ़ावा मिल रहा है.

बाढ़ और भूकंप भी है खतरा

आधुनिक जानकारी के अनुसार, किसी नई बीमारी या किसी तरह के जेनेटिक प्रयोग के संपर्क में आने के बाद ये बायोलॉजिकल बदलाव सिर्फ़ कुछ लोगों पर ही असर डालेंगे. हालांकि, भविष्यवाणी में यह नहीं बताया गया है कि ‘सुपरह्यूमन’ का मतलब बढ़ी हुई ताकत या बुद्धिमत्ता है जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है या बस ऐसे लक्षण हैं जो पहले कभी मेडिकल साइंस में दर्ज नहीं किए गए. दुनिया में हर साल कहीं न कहीं भूकंप, बाढ़, जंगल की आग और नुकसान पहुंचाने वाले तूफान आते रहते हैं, जिससे एक सामान्य शब्दों वाली भविष्यवाणी को कई अलग-अलग घटनाओं से जोड़ा जा सकता है.

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इसमें यह भी साफ़ नहीं है कि यह घटना प्राकृतिक प्रकोप, लैब से गलती से किसी चीज़ के लीक होने या इंसानी बायोलॉजी को बदलने की जान-बूझकर की गई कोशिश का नतीजा होगी. 2027 की यह भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब वांगा के मानने वालों का मानना ​​है कि इस साल उनकी तीन और भविष्यवाणियां पूरी होनी बाकी हैं, जबकि उनके द्वारा की गई पांच भविष्यवाणियों में से दो पहले ही सच हो चुकी हैं. खबरों के मुताबिक, आखिरी तीन भविष्यवाणियों में एक विशाल अंतरिक्ष यान का आना, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और 2026 के खत्म होने से पहले रूस के नेतृत्व में बड़ा बदलाव शामिल है.

होंगीं असाधारण इंसानी खूबियां 

बाबा वांगा बुल्गारिया की एक रहस्यमयी महिला थीं, जिनकी मौत 30 साल से कुछ ज़्यादा समय पहले हुई थी. कहा जाता है कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि कोई रहस्यमयी बीमारी या जेनेटिक प्रयोग ऐसे लोगों को जन्म देगा जिनमें ‘सुपरह्यूमन’ (असाधारण इंसानी) जैसी खूबियां होंगी. बाबा वांगा ने अपनी भविष्यवाणियों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा. ज़्यादातर जानकारी उनकी भतीजी क्रासिमिरा स्टोयानोवा या दूसरे अनुयायियों से मिलती है, जिन्होंने उनकी मौत के बाद उनकी कही बातों को दर्ज किया था। उन पर उनकी बातों का गलत मतलब निकालने का आरोप भी लगता रहा है।

यहां पर बता दें कि वर्ष 1911 में वैंजेलिया पांदेवा दिमित्रोवा के नाम से जन्मीं वह बुल्गारिया की एक मशहूर अंधी रहस्यमयी महिला भविष्य बताने वाली और जड़ी-बूटी विशेषज्ञ थीं. 12 साल की उम्र में एक बवंडर की चपेट में आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. इसी घटना के साथ उनमें कथित तौर पर भविष्य देखने की अलौकिक शक्तियां (साइकिक क्षमताएं) आ गईं. 30 साल की उम्र के बाद भविष्य देखने, ठीक करने और किस्मत बताने की उनकी शक्तियां और बढ़ गईं, जिससे लोग उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए आकर्षित होने लगे.

कई भविष्वाणी हो चुकी हैं सच

उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक बदलावों और भविष्य की तकनीकों के बारे में कई भविष्यवाणियां कीं, जो अक्सर अस्पष्ट होती थीं. उनके समर्थकों का दावा है कि इनमें से कुछ भविष्यवाणियों में कुर्स्क पनडुब्बी हादसे, ब्रेक्जिट और ISIS के उदय जैसी घटनाओं का पहले ही पता चल गया था. उनकी सबसे मशहूर भविष्यवाणियों में से एक 11 सितंबर, 2001 को न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स पर हुआ हमला था. उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2 धातु के पक्षी हमारे अमेरिकी भाइयों से टकराएंगे, झाड़ियों से भेड़िये चिल्लाएंगे और नदियों में बेगुनाहों का खून बहेगा. 

इंसानियत हमेशा के लिए बंट जाएगी!

हालांकि उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां केवल अनुमान पर आधारित हैं और उनमें कोई ठोस सच्चाई नहीं है. इसमें यह नहीं बताया गया है कि क्या ये ‘सुपरह्यूमन’ समाज के लिए खतरा बनेंगे या इंसानी विकास के अगले चरण का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिससे इनके आने के अंतिम नतीजों का पता लगाना असंभव है.

हिंसक तूफान भी आ सकते हैं दुनिया में

हालांकि इस भविष्यवाणी के सच होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन बाबा वांगा की 2026 की तीन भविष्यवाणियां अभी भी सिर पर मंडरा रही हैं. मानने वालों ने इस भविष्यवाणी को मार्च में म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के खतरनाक भूकंप से जोड़ा है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई और हजारों लोग मारे गए. उन्होंने स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस और इटली में भीषण गर्मी और जंगल की आग, साथ ही एशिया के कुछ हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और अमेरिका में वसंत और गर्मियों के दौरान आए हिंसक तूफानों की ओर भी इशारा किया है. 
 

Tags: baba vanga
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