B-2 Bomber Fact Check: एक दूसरे पर बमबारी और मिसाइल अटैक के दौर के बाद इजराइल-ईरान संघर्ष संघर्ष विराम की ओर बढ़ गया है। ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों पर इजराइल के हमले के दूसरे चरण में, अमेरिका बंकर बस्टर बमों से लैस बी-2 बमवर्षक विमानों के साथ मैदान में उतरा। बी-2 बमवर्षक ने ईरान के सबसे गुप्त फोर्डो परमाणु केंद्र पर जीबीयू-57 नामक बंकर बस्टर बम गिराए। इसके बाद क्या ईरान ने अमेरिका के बी-2 विमान को मार गिराया?

एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों पर हमला करने वाले अमेरिकी बी-2 बमवर्षक विमान को मार गिराया है। चमगादड़ जैसे दिखने वाले बी-2 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीर शेयर की जा रही है। इसके साथ #B2BomberDown जैसे हैशटैग भी देखे जा सकते हैं। आइए देखें कि क्या यह तस्वीर सच है।

🚨BREAKING: Iran SHOOTS DOWN U.S. B2 BOMBER after nuclear site strikes!🔥

America wanted war, but got wreckage instead!

Who’s the real superpower now? 🇮🇷💥💀#IranStrikesBack #B2BomberDown #MiddleEastWar #USAExposed #NoToImperialism ✈️🔥🩸 pic.twitter.com/eqI0TPF3bF

— D Paul Geo (@Dpaul890) June 23, 2025