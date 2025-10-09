पुतिन ने स्वीकार ली रूस की यह गलती, किया बड़ा एलान, जानिए क्या है पूरा मामला?
Vladimir Putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अज़रबैजान एयरलाइंस विमान दुर्घटना में रूस की भूमिका स्वीकार की है.

By: Ashish Rai | Published: October 9, 2025 9:42:10 PM IST

(image credit-ANI)
(image credit-ANI)

Azerbaijani plane crash: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अज़रबैजान एयरलाइंस विमान दुर्घटना में रूस की भूमिका स्वीकार की है. अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बैठक में, पुतिन ने कहा कि रूस ने घटना वाली सुबह यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट करने के लिए मिसाइलें तैनात की थीं, और वे विमान से “कुछ मीटर” की दूरी पर फट गए.

दरअसल, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पहली बार स्वीकार किया कि 2024 में अज़रबैजान के यात्री विमान दुर्घटना में रूस की भूमिका थी. उन्होंने इस घटना को एक त्रासदी बताया और कहा कि दुर्घटना में कम से कम 38 लोग मारे गए थे.

László Krasznahorkai कौन हैं? जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से किया गया सम्मानित, जानिए किस काम के लिए मिला अवार्ड!

मुआवज़ा देने का हर संभव प्रयास

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि रूस ऐसे दुखद मामलों में मुआवज़ा देने का हर संभव प्रयास करेगा, और सभी अधिकारियों के कार्यों का कानूनी रूप से मूल्यांकन किया जाएगा.

रूस में उतरने की सलाह दी गई

पुतिन ने यह भी कहा कि दागी गई दो मिसाइलें सीधे विमान से नहीं टकराईं. अगर वे टकरातीं, तो विमान वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता. उन्होंने कहा कि रूसी हवाई यातायात नियंत्रकों ने पायलट को रूसी शहर मखचकाला में उतरने की सलाह दी थी, लेकिन उसने अपने घरेलू हवाई अड्डे और फिर कज़ाकिस्तान में उतरने की कोशिश की, जहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पहले रूस पर दुर्घटना के असली कारण को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. रूसी वायु परिवहन एजेंसी के शुरुआती बयानों के अनुसार, विमान, एम्ब्रेयर 190, एक पक्षी के टकराने के बाद अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर हुआ.

माफ़ी भी मांग चुके हैं पुतिन  

गौरतलब है कि विमान दुर्घटना से पहले, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से माफ़ी मांगी थी. हालाँकि, तब उन्होंने दुर्घटना की कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली थी.

आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा ब्रिटेन, PM keir starmer के बयान ने पाक के उड़ा दिए होश!

