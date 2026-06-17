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Ayesha: रात को मालिक का बेटा घुसता था कमरे में, दिन में ड्राइवर बनाता था संबंध; एक रोज ऐसा क्या हुआ… पूरे देश को चल गया पता

Ayesha : कई बार सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होने के बाद गर्भवती हुई 18 वर्षीय लड़की की गर्भपात की असफल प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताओं के कारण मौत हो गई.

By: JP Yadav | Last Updated: June 17, 2026 1:25:52 PM IST

रात को मालिक का बेटा घुसता था कमरे में, दिन में ड्राइवर बनाता था शारीरिक संबंध; एक रोज ऐसा क्या हुआ... पूरे देश के चल गया पता
रात को मालिक का बेटा घुसता था कमरे में, दिन में ड्राइवर बनाता था शारीरिक संबंध; एक रोज ऐसा क्या हुआ... पूरे देश के चल गया पता


पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रेग्नेंट हुई 18 साल की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की अबॉर्शन के दौरान मौत ने दुनियाभर के लोगों को चकित कर दिया है. यह चर्चा इसलिए भी हो रही है कि अमीर बॉस के बेटे और उसके ड्राइवर ने 18 वर्षीय युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए. एक बार नहीं बार-बार शारीरिक संबंध बनाने की वजह से प्रेग्नेंट हो गई. इसके बाद गलत तरीके से किए गए अबॉर्शन की वजह से हुई दिक्कतों के कारण मौत हो गई. इस मामले ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है. पीड़िता का नाम- आयशा है. बताया जा रहा है कि लाहौर (पाकिस्तान) में एक अमीर परिवार के यहां घरेलू सहायिका (मेड) का काम करती थी. इस दौरान कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपने मालिक के घर में इस लड़की को एक साल तक लगातार दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा. उसने अपने मालिक के बेटे और ड्राइवर पर कई बार 18 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा.

नवंबर, 2026 में कई महीनों तक दुर्व्यवहार सहने के बाद लड़की को पता चला कि वह अपने कथित दुष्कर्म करने वालों में से एक के बच्चे से प्रेग्नेंट है.  वहीं परिवार की इज़्ज़त बचाने के लिए उसके मालिकों ने उसे प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए मजबूर किया. गैर-कानूनी तरीके से यह प्रक्रिया करने के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक का सहारा लिया. अबॉर्शन के बाद लड़की बहुत बीमार पड़ गई, जिसके कारण उसे कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.जैसे-जैसे उसकी हालत बिगड़ती गई, वह आखिरी बार लाहौर के अस्पताल लौटी जहां पिछले महीने उसकी मौत हो गई. 

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अपनी मौत से पहले लड़की पुलिस को बयान देने में कामयाब रही और उसने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया. जिन दो लोगों पर उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया था वो मालिक का बेटा और उसका ड्राइवर थे. ड्राइवर को हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि लड़की के मालिक और उसके बेटे को बेल मिल गई है. पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे उस प्राइवेट क्लिनिक के स्टाफ़ की भी जांच कर रहे हैं जहां लड़की का अबॉर्शन हुआ था.

सोशल मीडिया पर पीड़िता का बयान हुआ वायरल

यहां पर बता दें कि 18 वर्षीय आयशा की मौत 26 मई, 2026 को हुई थी, लेकिन उसका मामला पिछले सप्ताह तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें उसने अस्पताल के बिस्तर से अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताया था. पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला कि आयशा ने आरोप लगाया था कि वहां काम करने के दौरान, मालिक के बेटे और ड्राइवर ने कई बार उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. 

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अबॉर्शन के बाद भी प्रेग्नेंट रही आयशा

वहीं, कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, आयशा ने अपने मालिक की पत्नी को बताया था कि उसके पीरियड्स आने बंद हो गए, जिसके बाद उसका प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया गया. जब टेस्ट पॉज़िटिव आया, तो आयशा ने दावा किया कि उसे अबॉर्शन की गोलियां लेने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वह बहुत बीमार पड़ गई. वह ठीक होने के लिए अपने शहर फ़ैसलाबाद लौट गई, लेकिन उसकी सेहत और बिगड़ती चली गई. उसके माता-पिता उसे एक लोकल क्लिनिक ले गए, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह अभी भी प्रेग्नेंट है.

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पिता ने स्वीकारा- नहीं थी बेटे के साथ यौन शोषण की जानकारी

आयशा के परिवार ने उसके मालिकों से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें उसे वापस लाहौर लाने का आदेश दिया. इसके बाद मालिकों ने उसे धमकाया और ऑपरेशन के लिए ले गए, जहां पता चला कि उसके पेट में पल रहा बच्चा पहले ही मर चुका था.

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इसके बाद हुई दिक्कतों से आयशा कभी उबर नहीं पाई और मौत से पहले के महीने में उसे कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया. उधर, बीबीसी उर्दू से बात करते हुए, आयशा के दुखी पिता ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी के साथ बार-बार शोषण हो रहा था.

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Tags: Pakistan News
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