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Ayatollah Ali Khamenei Funeral: अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 4-5 जुलाई को, जानें भारत से कौन-कौन होंगे शामिल?

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में 4-5 जुलाई, 2026 को भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा. इसमें आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री

By: JP Yadav | Published: July 3, 2026 11:06:49 AM IST

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 4-5 जुलाई को, जानें भारत से कौन-कौन होंगे शामिल?
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Ayatollah Ali Khamenei Funeral: अमेरिका के साथ युद्ध थमने और शांति की तरफ बढ़ने के साथ ही अब ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा. अंतिम संस्कार का आयोजन कई दिनों तक चलेगी. इसकी शुरुआत शनिवार (04 जुलाई, 2026) को होगी. अयातुल्ला अली खामेनेई के  राजकीय अंतिम संस्कार में दुनियाभर के नेता और अन्य प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे. दुनिया भर से आए माननीयों का जमावड़ा तेहरान (ईरान) में लगने लगा है. 

अन्य देशों की तरह ही अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई समारोह में भारत से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे. भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन खामेनेई भी ईरान में अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. दोनों नेता 4 जुलाई को अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इन दोनों नेताओं के अलावा, पीडीपी सुप्रीमो और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. मेहमान की लिस्ट  में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी को भी ईरान की ओर से निमंत्रण मिला है. 

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अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारतीय मेहमानों की सूची

भारत सरकार के मुताबिक, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इन दोनों के साथ ही विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी भी ईरान में आयोजन में शिरकरत करेंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस की मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को भी अंतिम संस्कार समारोहों के लिए निमंत्रण प्राप्त मिली है. ऐसी सूचना है कि सलमान खुर्शीद कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे. 

श्रीश्री रविशंकर भी पहुंचे बतौर अतिथि

वहीं, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिनिधि भी तेहरान पहुंचे हैं और वो अयातुल्लाह ख़ामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के प्रतिनिधि ब्रह्मचारी प्रज्ञाचैतन्य और गौतम विग ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए हैं. वो हिज़ एमिनेंस ग्रैंड अयातुल्ला सैय्यद अली ख़ामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में संगठन का प्रतिनिधित्व करेंगे. 

4-5 जुलाई को आयोजित होगा समारोह

यहां पर बता दें कि यह समारोह 4 और 5 जुलाई को आयोजित किया जाएगा. इसमें दुनिया भर से कई धार्मिक, आध्यात्मिक और सार्वजनिक जीवन की प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है. इस सहभागिता को वैश्विक स्तर पर संवाद, शांति और आपसी सम्मान के संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है. 

Tags: iran
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