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ईरान में खामेनेई की अंतिम विदाई, लेकिन जनाजे में नहीं झुकेगा मुसलमानों का माथा; क्या कहता है इस्लाम?

Khamenei Funeral Ceremony: ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का ऑफिशियल प्रोग्राम जारी कर दिया गया है. 4 और 5 जुलाई को तेहरान में विदाई समारोह और जनाजे की नमाज होगी. लेकिन इस दौरान मुसलमान माथा झुका कर सजदा नहीं करेंगे ऐसे में चलिए जानें कि ऐसा क्यों  होगा.

By: Shristi S | Published: June 30, 2026 3:15:13 PM IST

ईरान में खामेनेई की अंतिम विदाई, लेकिन जनाजे में नहीं झुकेगा मुसलमानों का माथा
ईरान में खामेनेई की अंतिम विदाई, लेकिन जनाजे में नहीं झुकेगा मुसलमानों का माथा


Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का ऑफिशियल प्रोग्राम जारी कर दिया गया है. 4 और 5 जुलाई को तेहरान में विदाई समारोह और जनाजे की नमाज होगी.

सरकार ने उन्हें इस्लामिक क्रांति का शहीद घोषित किया है. ईरान की इस दुख की घड़ी में भारत भी शामिल होगा. इमोशनल माहौल के बीच, कई गैर-मुस्लिम और आम लोग सोच रहे हैं कि लाखों लोग जनाज़े के जुलूस के दौरान सजदा क्यों नहीं करेंगे, और इस बारे में इस्लामी नियम क्या हैं?

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अंतिम जनाजे की नमाज के दौरान सजदा क्यों नहीं किया जाता?

इस्लाम में, किसी व्यक्ति की मौत के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज को जनाजे की नमाज कहा जाता है. रेगुलर पांच वक्त की नमाज़ों से अलग, यह मरने वाले के लिए पढ़ी जाने वाली एक खास नमाज है. इसका मुख्य मकसद मरने वाले के गुनाहों की माफ़ी मांगना और खुदा की रहमत मांगना है. चूंकि यह सिर्फ़ एक सिफ़ारिश की नमाज है, इसलिए इसमें रेगुलर नमाज़ों की तरह घुटने टेकना या जमीन पर सजदा करना शामिल नहीं है.

सजदा कब किया जाता है?

इस्लाम के बुनियादी उसूलों के मुताबिक, सजदा सिर्फ़ अल्लाह के सामने किया जा सकता है, किसी इंसान के सामने नहीं. जनाज़े की नमाज के दौरान, मरने वाले के शरीर को सीधे नमाज पढ़ने वालों के सामने रखा जाता है. वहां सजदा करने से देखने वालों को यह गलतफहमी हो सकती है कि वे भगवान के बजाय मरने वाले के सामने सजदा कर रहे हैं. इस गलतफहमी से बचने के लिए, सजदा करना भी मना है.

शरिया कानून का पालन

इस्लामिक कानून के मुताबिक, शरिया कानून में हर धार्मिक काम करने का एक तय और कभी न बदलने वाला तरीका है. पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) ने यह खास जनाज़े की नमाज़ सिखाई, जिसका एकमात्र नियम सीधे खड़े होकर पढ़ना है. यह नमाज खड़े होकर पढ़ी जाती है और इसमें चार तकबीरें (अल्लाहु अकबर का पाठ), खुदा की तारीफ़, मरने वाले को सलाम और मरने वाले के लिए खास दुआएं शामिल हैं. दुनिया भर के मुसलमान आज भी इस रस्म को मानते हैं.

Tags: Ayatollah Ali KhameneiKhamenei Funeral CeremonyKhamenei Last Rites
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