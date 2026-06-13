Ali Khamenei Funeral Date: मौत के 4 महीने बाद दफनाए जाएंगे खामेनेई,अब तक क्यों नहीं हुआ ईरान के सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार?

Iran Ali Khamenei Burial: ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई को तेहरान में शुरू होगा और 9 जुलाई को उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में उन्हें दफ़नाने के साथ खत्म होगा. खामेनेई फरवरी में ईरान पर इज़राइली और अमेरिकी हमलों में मारे गए थे. उनकी मौत के साथ ही इस्लामिक रिपब्लिक की कमान संभालने के तीन दशक से ज़्यादा समय का अंत हो गया. हालांकि, ईरान पर US और इज़राइली हमलों को देखते हुए, खामेनेई का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है. ईरान ने अब जुलाई में अंतिम संस्कार की तारीख का ऐलान किया है.

रॉयटर्स के मुताबिक अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी को US हमले में मारे गए थे. उनकी मौत के चार महीने से ज़्यादा समय बाद, अब उन्हें दफ़नाने का फ़ैसला किया गया है.

US-इज़राइली हमले में मारे गए थे खामेनेई

ईरान ने पहले कहा था कि वह मुहर्रम की शुरुआत में तीन दिन का समारोह करने की योजना बना रहा है जो इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और जून की शुरुआत में पड़ता है. वह US-इज़राइली हमले में मारे गए थे. लेकिन मेयर अलीरेज़ा ज़कानी ने न्यूज़ एजेंसी को दिए एक बयान में कहा कि समारोह को मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बाद तक के लिए टाल दिया गया है, ताकि लोग इमाम हुसैन के लिए अपना सालाना शोक पूरा कर सकें, जो 680 CE में कर्बला की लड़ाई में मारे गए शुरुआती शिया नेता थे.

कब होगा अंतिम संस्कार?

इसका मतलब है कि खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई को शुरू होगा. तेहरान के अधिकारियों ने पहले कहा था कि उन्हें 20 मिलियन लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. दफ़नाने का कार्यक्रम पहले मार्च में तय किया गया था, लेकिन युद्ध के कारण इसे टाल दिया गया था. AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम संस्कार समारोह पहले 4 जुलाई से तेहरान में तीन दिनों तक होगा, उसके बाद 7 जुलाई को पवित्र शहर क़ोम में एक और समारोह होगा.

दफ़नाने में देरी

ईरानी अधिकारियों ने घोषणा की है कि पूर्व सुप्रीम लीडर को US-इज़राइली संयुक्त हमले में मारे जाने के 132 दिन बाद 9 जुलाई को उनके होमटाउन मशहद में दफ़नाया जाएगा. यह ऐसे समय में हुआ है जब खामेनेई की हत्या के 100 से ज़्यादा दिन बाद भी उनके दफ़नाने को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है.

पहले उन्हें मार्च में दफ़नाने की उम्मीद थी, लेकिन लड़ाई और सुरक्षा चिंताओं, उनके अवशेषों की जगह और उनके बेटे और उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई को सत्ता सौंपने को लेकर महीनों से चल रहे कयासों के कारण इसमें देरी हुई.