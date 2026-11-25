Australian Senator Viral Video: ऑफिस और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब काम की जगह देश की संसद हो. ऑस्ट्रेलिया की सांसद से सामने आया एक वीडियो इन दिनों इसी खूबसूरत तालमेल की मिसाल बनाकर चर्चा में है. यहां एक महिला सांसद अपनी 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर सदन में भाषण देती नजर आईं. इस दौरान उनके पीछे बैठी एक अन्य सांसद ने बच्ची का मनोरंजन करने के लिए ऐसा अंदाज अपनाया कि संसद की गंभीर कार्यवाही के बीच एक प्यारा-सा पल कैमरे में कैद हो गया.

ऑस्ट्रेलियन सीनेट मीटिंग का है वीडियो

यह वीडियो 24-25 नवंबर, 2026 को हुई ऑस्ट्रेलियन सीनेट मीटिंग का है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने वाली इंडिपेंडेंट सीनेटर फातिमा पेमैन अपनी बेटी आलिया को सीने से लगाए हुए हाउस को एड्रेस करती दिख रही हैं. पेमैन अपना भाषण जारी रखती हैं, जबकि उनकी गोद में छह महीने की बच्ची आस-पास का नज़ारा देख रही है.

इस बीच, उनके पीछे बैठी सेनेटर लिडिया थोर्प बच्ची के साथ खेलती दिख रही हैं. वह कभी चेहरे बनाकर तो कभी लुका-छिपी खेलकर आलिया का ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं. थोर्प की हरकतों पर बच्ची का रिएक्शन इस सीन को और भी खास बना देता है. एक फॉर्मल पार्लियामेंट्री सेटिंग में हुई यह छोटी सी बातचीत अब सोशल मीडिया पर ध्यान खींच रही है.

Australian Senator Fatima Payman became the first senator representing Western Australia to give birth while serving in Parliament in 2026, and she has drawn widespread attention for bringing her infant daughter into the Senate chamber . https://t.co/fG4LAsEN9Z — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) November 25, 2026

डिजिटल सेफ्टी से जुड़े एक बिल पर चर्चा के दौरान कैप्चर किया गया खास पल

यह घटना ऐसे समय में हुई जब ऑस्ट्रेलियन सीनेट ने डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर बिल पास किया. इस कानून का मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियों के लिए अकाउंटेबिलिटी पक्का करना और यूज़र्स, खासकर बच्चों को ऑनलाइन होने वाले नुकसान से बचाना है. फातिमा पेमान ने सोशल मीडिया पर इस बिल के पास होने को एक ज़रूरी कदम बताया. उनके मुताबिक, यह उन बड़ी टेक कंपनियों के बिज़नेस के तरीकों को चुनौती देने की दिशा में एक शुरुआत है जो पब्लिक सेफ्टी से ज़्यादा मुनाफ़े को प्राथमिकता देती हैं.

सांसदों को बच्चों को हाउस में लाने की इजाज़त

ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट के एक खास नियम की वजह से भी यह घटना हुई. सांसदों को अपने छोटे बच्चों को हाउस में लाने और पार्लियामेंट की कार्यवाही के दौरान उनकी देखभाल करने की इजाज़त है. इस नियम के तहत, पेरेंट MP अपने बच्चों को गोद में लेकर हाउस की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं.