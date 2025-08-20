Home > विदेश > Social Media Ban: ये देश बैन करने जा रहा Facebook-Instagram सहित कई सोशल मीडिया APP, मच गया भयंकर बवाल, चौंकाने वाली है पीछे की वजह!

Social Media Ban: ये देश बैन करने जा रहा Facebook-Instagram सहित कई सोशल मीडिया APP, मच गया भयंकर बवाल, चौंकाने वाली है पीछे की वजह!

Australia social media ban: ऑस्ट्रेलिया में अगले चार महीनों में लागू होने वाले एक कानून के तहत, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर), रेडिट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 20, 2025 16:10:19 IST

Facebook Instagram Ban: ऑस्ट्रेलिया में अगले चार महीनों में लागू होने वाले एक कानून के तहत, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर), रेडिट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

संघीय सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को 10 दिसंबर तक इन नाबालिग उपयोगकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट हटाने और उन्हें आयु सत्यापन सॉफ़्टवेयर के ज़रिए नए अकाउंट बनाने से रोकने के लिए “उचित कदम” उठाने होंगे। इस कानून के तहत, बच्चों को उनके माता-पिता की अनुमति के बिना भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुँच नहीं दी जाएगी।

विवाद के बीच प्रतिबंध लगना तय

इस फैसले के संभावित फायदे और नुकसान को लेकर देश भर में तीखी बहस चल रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के ज़रिए युवा खुद को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं और सामाजिक जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसे समाज में जहाँ हर पाँच में से दो बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, यह जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया की लत और इसके आनंद से वंचित होने का डर बच्चों को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताने के लिए प्रेरित करता है।

विशेषज्ञों ने अभिभावकों को दिए सुझाव

विशेषज्ञों ने अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव साझा किए हैं, ताकि वे 10 दिसंबर से लागू होने वाले इस प्रतिबंध के लिए अपने बच्चों को मानसिक रूप से तैयार कर सकें।

सोशल मीडिया से धीरे-धीरे दूरी बनाएँ – स्क्रीन टाइम को धीरे-धीरे कम करने से बच्चों को बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को हर हफ्ते 25 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है और एक महीने में इसे पूरी तरह से बंद किया जा सकता है।

खुद एक उदाहरण बनें- बच्चे अपने माता-पिता के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। माता-पिता को भी स्क्रीन टाइम सीमित करना चाहिए, आमने-सामने के रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए और नियमित रूप से ऑफ़लाइन गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिबंध बच्चों के लिए डिजिटल जीवन और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाना सीखने का एक अवसर हो सकता है। हालाँकि इसे लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन पहले से तैयारी करके इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।

उन्हें हटाने के बजाय विकल्प प्रदान करें- सामूहिक गतिविधियाँ, सामूहिक खेल, रचनात्मक रुचियाँ जैसे कला, संगीत, हस्तशिल्प या स्वयंसेवी कार्य को सोशल मीडिया के विकल्प के रूप में शामिल किया जा सकता है। इससे बच्चों को सामाजिक जुड़ाव और अपनी पहचान व्यक्त करने के अवसर मिलेंगे।

ऑफ़लाइन संबंधों को बढ़ावा दें – बच्चों को सोशल मीडिया के अलावा समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे ऑफ़लाइन समूह बनाना जहाँ बच्चे आमने-सामने जुड़ सकें, एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। ऐसे समूह एक-दूसरे को सोशल मीडिया से दूर रहने में मदद कर सकते हैं।

