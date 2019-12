सिडनी. भारत की राजधानी दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की हवा लोगों के लिए जानलेवा बन गई है. इसकी बड़ी वजह है ऑस्ट्रेलिय के जंगलों में लगने वाली आग. इस आग की चपेट में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से लेकर कई खूबसूरत शहर जहां अब सांस लेना बेहद जहरीला है. देश के पूर्वी इलाकों में तो एक्यूआई स्तर 2500 तक पहुंच गया. हवा में धुएं की मोटी परत चढ़ी है जिससे लोगों की आंखों में जलन और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है.

सिडनी समेत कई शहरों में फेरी सर्विस को रोक दिया गया. लोगों को सेहत संबंधित चेतावनी प्रशासन की ओर से दी जा रही हैं. सिर्फ सि़डनी की हालात कुछ ऐसी है कि वहां स्थित सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज धुंध की मोटी चादर के पीछे छुप गया है.

मंगलवार को सिडनी शहर के कई इलाकों में एक्यूआई स्तर दिल्ली से भी ज्यादा मिला. सिडनी के कई इलाकों में पीएम 2.5 का स्तर 500 से भी ज्यादा कूद गया. एक सरकारी वेबसाइट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में ब्रेडफील्ड हाईवे पर पीएम 2.5 का स्तर 582, लीवरपूल में 453 और कटूम्बा में 263 पर रहा.

just a casual 11 times the 'hazardous' level in Sydney city. Normal stuff!!! https://t.co/kVYKvkPJta pic.twitter.com/I5mF5hrRs6

— Josh Butler (@JoshButler) December 10, 2019